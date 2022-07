LECCE – Zampata di Corvino: dalla Roma arriva il centravanti 2003 Joel Voelkerling Persson

Acquisto di prospettiva per l’Us Lecce. È di pochi istanti fa l’ufficialità di un nuovo ingaggio per la formazione Primavera, con prospettive di prima squadra. Si tratta della prima punta svedese Joel Voelkerling Persson, classe 2003, centravanti titolare della Roma, vice campione d’Italia nella stagione appena chiusa.

Voelkerling Persson arrivò dal Trelleborg nella Capitale nella stagione 2018/19, giocando alcune gare nell’Under 17 della Roma. Nella stagione 2019/20 segnò otto gol in 13 partite e, a suon di buone prestazioni, si conquistò la fiducia di Alberto De Rossi che lo lanciò nella Primavera 1 nella stagione 2020/21, nella quale mise a segno tre gol e un assist in 12 presenze. L’esplosione del centravanti svedese, però, è arrivata nella stagione scorsa, come detto: in 32 gare ufficiali, Voelkerling Persson è andato a segno 14 volte (un gol anche al Lecce nella gara d’andata), producendo anche sette assist, guadagnandosi anche la convocazione di Josè Mourinho per il match di Coppa Italia, proprio contro il Lecce.

Il classe 2003 passa a Lecce a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto di cinque anni. Secondo quanto riportano da Roma, la cifra dell’affare si aggira sul milione di euro, con possibilità, per il club capitolino, di riacquistare il calciatore ad una cifra quantificata nel milione e mezzo di euro, garantendosi, inoltre, il 50% della futura rivendita.

(foto: J. Voelkerling Persson – ph Imago Image)