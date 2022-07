LECCE – Gabriel, un arrivederci col cuore in mano: “Tornerò, sono innamorato della città e della gente”

, sei stata, potrei descriverti in tante maniere. Ho vissutoe meravigliosi. In questi anni ho cercato di dare tutto me stesso, dentro e fuori campo. Vedere il vostronei miei confronti e dellae mi riempi di. Vorrei ringraziare tutta la, i mieidi squadra in questi anni, gli, tutto lo, tutti i, tutti quelli chein, i, il Kit manager Giovani, l’allenatore di portiere Gigi, tutta la, ma in speciale il Prese il direttore Pantaleoche sono due persone che mi sonoin questi anni e tutti quelli che lavorano per questa città e per questa maglia. È stato un viaggio pieno di, cheLecce sei stata ladovesiamo diventatiper la prima volta.Potrei stare a iscrivere ancora tante cose, ma vorrei chiudere con undiil mioe dellaci, perché mi sonodella città e della gente, lascio tanti amici e tantissimi belli ricordi!!

Arrivederci Lecce 💛❤️”

—