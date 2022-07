LECCE – Sticchi Damiani a Folgaria, travolto dall’affetto di squadra, società e tifosi

La vita va avanti, anche quando ricominciare, dopo un‘intimidazione in puro stile mafioso, potrebbe far tremare le gambe. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo la nottata e la mattinata a dir poco convulsa, è volato a Folgaria per stringersi alla squadra e per incitare i calciatori a dare il massimo, come sempre.

L’ondata di messaggi e di solidarietà ricevuta, a poche ore dal ritrovamento di due teste di maiale mozzate, una sulla porta della sede del suo studio, l’altra nei pressi della sua abitazione, è stata travolgente. Di solito, quando si è in difficoltà, o si stanno passando dei brutti momenti, ci si rivolge alle persone più care, più strette, per trarne conforto, beneficio, calore, sostegno. Così è andato questo 12 luglio 2022 per il numero uno del Lecce: si è avvicinato alla sua squadra, ai suoi collaboratori, e ne ha tratto forza e coraggio per andare avanti, sempre a testa alta.

Forza presidente!