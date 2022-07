CRONACA – Teste di maiale nei pressi di casa e dello studio legale: il destinatario è Saverio Sticchi Damiani

Due teste di maiale mozzate e appese in due punti diversi. La prima, in via Bacile, nei pressi di Palazzo Tamborrino, sede del suo studio legale; la seconda, in via San Francesco d’Assisi, dove abita con la moglie.

“Uno spettacolo orrendo”, lo definiscono i testimoni che hanno allertato le forze dell’ordine nelle prime ore della mattinata. Destinatario di tali macabri ritrovamenti: il presidente del Lecce, avvocato Saverio Sticchi Damiani. Ad accompagnare le teste di maiale, due bigliettini il cui contenuto non è stato rivelato.

Resta da capire se le minacce rientrino nell’ambito professionale o in quello calcistico, ma su questo e su tutto il resto indagheranno le forze dell’ordine.

La solidarietà del presidente di Confartigianato Lecce, Luigi Derniolo: «Apprendo con sgomento e tristezza di intimidazioni rivolte al presidente del Lecce Calcio Saverio Sticchi Damiani. Le minacce mafiose e l’avvertimento sono un atto vile, una pagina brutta per la nostra città. Auspichiamo che le indagini possano fare luce al più presto sugli autori del gesto che sono convinto non resteranno impuniti. Come Confartigianato Lecce esprimiamo vicinanza e solidarietà all’avvocato Saverio Sticchi Damiani. L’invito che rivolgiamo al presidente del Lecce calcio è quello di proseguire nel suo lavoro e nel suo impegno professionale che ha permesso in questi anni il rilancio della squadra di calcio della nostra città. Un processo di crescita che vede protagonista tutto il territorio salentino. Credo che questa sia la migliore risposta contro questi vergognosi atteggiamenti di intimidazione».

La nota del club giallorosso: “L’U.S. Lecce, i soci, i dirigenti, i collaboratori, lo staff tecnico e i calciatori tutti, nel condannare fermamente il vile gesto intimidatorio, esprimono la propria vicinanza e solidarietà al Presidente Saverio Sticchi Damiani, vero esempio di rettitudine e alta moralità in campo e fuori.

Al Presidente, serio professionista e punto di riferimento dagli alti valori umani per ognuno di noi, sentiamo di rinnovare, oggi più che mai, i nostri attestati di stima e sentimenti di vicinanza umana“.