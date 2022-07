LECCE – Ufficiale: Federico Baschirotto è un calciatore giallorosso. La scheda

Federico Baschirotto è il quinto ingaggio ufficiale per il Lecce formato 2022/23. La società ne ha ufficializzato, pochi istanti fa, l’acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per i successivi due anni.

Baschirotto, classe 1996, nativo di Isola della Scala (Verona), arriva dall’Ascoli, con cui ha giocato la scorsa stagione, mettendo insieme 32 presenze e quattro gol. Di ruolo esterno difensivo destro, quindi in competizione con Valentin Gendrey, Baschirotto muove i primi passi da calciatore nel settore giovanile della Cremonese per poi esordire in Serie D, col Seregno, nella stagione 2015-16 (36 presenze, un gol). Nell’annata successiva passa al Forlì, in Serie C, dove raccoglie una manciata di gettoni di presenza. Nel 2017-18 è al Cuneo in C, dove, tra campionato, Coppa di lega e playout, scende in campo 24 volte, segnando un gol. Scende di categoria nel 2018-19, quando veste la casacca del Vigor Carpaneto (33 presenze, due gol), poi passa alla Viterbese in Serie C, dove rimane un anno e mezzo (59 presenze, quattro gol). Le buone prestazioni messe in mostra a Viterbo convincono l’Ascoli a puntare su di lui: nella scorsa stagione, Baschirotto è stato uno dei protagonisti della buona annata della squadra di Andrea Sottil.

(foto: Baschirotto contrasta Gargiulo in Lecce-Ascoli del marzo scorso – ph Coribello/SalentoSport)