LECCE – Una viglia di campionato sui generis e una gara col Vicenza da non sottovalutare assolutamente

È una vigilia di campionato sui generis quella che si sta vivendo in casa Lecce. La notizia dell’acclarato caso di positività, riscontrato nel gruppo–squadra,c comunicata ieri sera, ha fatto scattare tutte le procedure di sicurezza e di buon senso, atte a prevenire possibili contagi.

In primis, la conferenza stampa, prevista oggi, a metà mattinata, di Marco Baroni, alla vigilia di Lecce-Vicenza, è stata annullata. Il gruppo squadra giallorosso, questa mattina, si è sottoposto a test molecolare le cui risultanze usciranno domani mattina e solo dopo l’esito dei tamponi verrà diramata la lista dei giocatori convocati per la gara di domani sera.

Il club giallorosso, inoltre, ha espressamente invitato i tifosi che, domani sera, si recheranno allo stadio, ad attenersi alle disposizioni e alle raccomandazioni previste per lo svolgimento in sicurezza degli eventi sportivi, QUI richiamate

Sempre in via cautelativa, infine, è stata annullata la serata dello scambio degli auguri natalizi con la stampa, prevista per martedì sera.

Tornando all’ambito sportivo, tra le gare del pomeriggio, gli occhi del Lecce erano decisamente puntati sullo stadio Rigamonti per la sfida tra Brescia e Cittadella, chiusasi 1-1. I giallorossi, in attesa di disputare la propria partita, sono scesi al quarto posto, agganciati da Monza e Benevento a quota 31, ma, con una vittoria, potranno affiancare il Brescia al secondo posto e riportarsi a -4 dal Pisa. Una gara, quella di domani sera, che non deve essere sottovalutata da chi scenderà in campo, perchè sono proprio questo tipo di gare, contro avversari, sulla carta, inferiori e con i risultati delle concorrenti già acquisiti, che possono nascondere delle brutte sorprese.

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)