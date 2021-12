LECCE – Sticchi Damiani: “Nuovi soci? Benvenuti se vengono per passione e non per profitto”. Covid, c’è un positivo

La grande soddisfazione di giocarsi gli ottavi di finale di Coppa Italia – unica della Serie B – a Roma contro la squadra di Josè Mourinho, il contributo dei calciatori che giocano meno e il mercato incombente. Questi alcuni punti trattati dal presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, nell’intervista rilasciata a Nuovo Quotidiano di Puglia.

QUALIFICAZIONE – “Una grande soddisfazione e un grande orgoglio aver ricevuto il messaggio del presidente Balata a fine partita, perché, attraverso il Lecce, unica sopravvissuta, la Serie B è ancora nella Coppa Italia maggiore. Una qualificazione ottenuta coi ragazzi che hanno meno spazio, non per demeriti ma perché, nei loro ruoli, ci sono altri compagni che stanno facendo cose molto importanti. È eccezionale vedere che una squadra così rivoluzionata mantenga le stesse caratteristiche. Vuol dire che i giocatori si sentono tutti ugualmente coinvolti nel progetto della società per identità e per la grande capacità di aggredire l’avversario e per l’applicazione dei concetti del tecnico da parte di tutti”.

VOTI – “A Corvino do un voto altissimo per quello che ha fatto in un anno e mezzo per la prima squadra e per le giovanili. Io che lo conosco da sempre, non lo avevo mai visto così carico di energie per il ritorno a casa e con le motivazioni che può avere solo chi lavora per la squadra di cui è tifoso. Trinchera vive da sei mesi con impegno e professionalità quest’avventura, l’ho ritrovato molto cresciuto e accanto a Corvino crescerà ancora. Baroni? Ottima persona che sta lavorando in silenzio, senza proclami, con un grande equilibrio che riesce a far vivere alla squadra”.

MERCATO – “Se ne parla tanto, forse troppo. L’area tecnica sa cosa fare, questo gruppo va preservato il più possibile. Probabilmente altre compagini si sfideranno a colpo sensazionali, ma noi non snatureremo il nostro credo e continueremo a lavorare sui giovani che garantiscono il presente e il futuro. Magari chi ha giocato meno potrà cambiare area ma si tratta di pochi elementi. Ingresso nuovi soci? Se qualcuno vuole approcciarsi al Lecce deve avere le nostre stesse caratteristiche, se arriva con la nostra passione e non per profitto, sarà il benvenuto“.

Intanto il gruppo continua a preparare la gara di lunedì sera col Vicenza. Oggi hanno lavorato a parte Tuia, Coda, Strefezza e Di Mariano, Inoltre, un componente del gruppo squadra è risultato positivo al test anti-Covid ed è stato isolato dal gruppo. Se ne saprà di più nella conferenza stampa di Marco Baroni, in programma domattina prima della rifinitura.

(foto: S. Sticchi Damiani, archivio Coribello/SalentoSport)