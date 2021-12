SERIE D/H – Anticipi, esordio con sconfitta per Monticciolo sulla panchina del Casarano

Niente da fare per il Casarano nemmeno col Fasano. Alessandro Monticciolo esordisce con una sconfitta sulla panchina dei rossazzurri, sotto di due gol già dopo dieci minuti grazie a Corvino e Sosa. A metà ripresa il tris a firma ancora di Corvino. Solo nel finale un sussulto di riscatto per i rossazzurri, in gol con Atteo e Dellino. I Casarano ha anche reclamato un rigore, non concesso, che poteva valere il clamoroso 3-3.

Nell’altro anticipo odierno, colpo esterno dell’Altamura a Nola, decide Tedesco.

FASANO-CASARANO 3-2

9′ e 67′ Corvino (F), 11′ Sosa (F), 80′ Atteo (C), 84′ Dellino (C)

NOLA-TEAM ALTAMURA 0-1

77′ Tedesco

Gare di domani: Bitonto-Virtus Matino, Brindisi-Cerignola rinviata, Francavilla-Lavello, Nocerina-Mariglianese, Rotonda-Casertana, San Giorgio-Gravina, Sorrento-Nardò, Molfetta-Bisceglie.

Classifica provvisoria: A. Cerignola e Francavilla 34 – Bitonto 31 – Fasano 30 – Casertana 29 – Nocerina e Lavello 27 – Gravina 26 – Sorrento e Mariglianese 21 – Altamura e Molfetta 20 – Nola 19 – Nardò 18 – Rotonda 17 – bisceglie e Casarano 16 – San Giorgio 14 – Virtus Matino e Brindisi 8.

(foto: il “Vito Curlo” di Fasano)