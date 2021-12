SERIE B – Covid, salta Benevento-Monza. Niente conferenza pre-Vicenza per Marco Baroni

Ritorna lo spettro del Covid anche in Serie B. La supersfida di oggi tra Benevento e Monza non sarà disputata su istanza del club brianzolo, “preso atto della comunicazione dell’Agenzia di Tutela della alute Brianza, avente a oggetto ‘Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento’, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto per i biancorossi ‘la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetto qualificati come contatti stretti di caso Covid positivo, con conseguente divieto di svolgere attività sportiva agonistica prevista per il giorno 19/12/2021, né alcuna altra attività sportova sino al 21/12/2021″. Pertanto è stato disposto il rinvio della gara Benevento-Monza ad altra data.

Isolamento fiduciario anche per Christian Chivu, allenatore della Primavera dell’Inter, che, ieri mattina, non era a Parabita a dirigere la sua squadra, affidata a Gabriele Bonacina.

E, sempre nel tardo pomeriggio di ieri, il Covid è stato ufficialmente individuato anche nel gruppo squadra del Lecce (soggetto prontamente isolato dal gruppo). A scopo precauzionale, la conferenza stampa di Marco Baroni, prevista alle 11 di oggi, è stata annullata.

(foto Coribello)