VIRTUS FRANCAVILLA – Mastropietro e Perez affossano una combattiva Juve Stabia

Nona vittoria stagionale per la Virtus Francavilla che, alla Nuovarredo Arena, travolge la Juve Stabia con la doppietta di Mastropietro e il gol di Perez.

Gara subito in discesa per i biancazzurri che, al minuto 9, sono già avanti grazie alla perfetta incornata di Mastropietro che non lascia spazio a repliche da parte di Sarri. Risposta immediata per gli ospiti che sfiorano il pari con Eusepi (palla non trattenuta da Nobile e poi spazzata via da un difensore) e con Stroppa, che, al 17′, colpisce in pieno il palo. Scampato il pericolo, i locali ne approfittano per allungare il vantaggio: lancio senza troppe pretese di Idda per Perez che controlla il pallone e supera Sarri per il raddoppio virtussino. Stroppa ha subito l’occasione per dimezzare il gap ma, solo davanti a Nobile, non riesce a piazzare il pallone alle sue spalle. Sempre stabiesi insidiosi, prima con un destro da fuori di Bentivegna che sfiora la traversa e poi con Panico che, ben servito da Berardocco, non centra lo specchio. Prima del riposo, ancora Stroppa protagonista con un bel cross raccolto da Panico e palla deviata in corner.

Il riposo non scoraggia la squadra di Sottil che punge ancora in avvio di secondo tempo con Eusepi e Bentivegna. La Virtus, guardinga, non perde occasione per ripartire in contropiede con l’obiettivo di mettere in archivio il risultato ma è sempre la Juve Stabia a essere più pericolosa, ancora con Eusepi, palla salvata sulla linea da Nobile. Replica locale affidata a Franco, che non è preciso sotto porta. La Virtus, poi, stringe le maglie e, in chiusura di tempo, centra il tris con Mastropietro, che sfrutta un perfetto cross di Pierno. In pieno recupero, poi, Ekuban manca il quarto gol.

La Virtus sale, così, a quota 30 ma non c’è troppo tempo per gioire: mercoledì sera, sempre alla Nuovarredo Arena, ci sarà il Catanzaro per l’ultima dell’anno solare.

IL TABELLINO

Francavilla Fontana, Nuovarredo Arena

domenica 19 dicembre 2021, ore 14.30

Serie C/C 2021/22, giornata 19

VIRTUS FRANCAVILLA-JUVE STABIA 3-0

RETI: 9′ e 84′ Mastropietro, 21′ Perez

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno, Franco, Toscano (87′ Carella), Mastropietro, Ingrosso – Tulissi (78′ Ventola), Perez (77′ Ekuban). A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Prezioso, Enyan, Puntoriere, Maiorino. All. Taurino.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri – Donati, Cinaglia, Caldore, Rizzo – Berardocco, Altobelli (76′ Davì) – Bentivegna (68′ Guarracino), Stroppa, Panico (68′ Evacuo) – Eusepi (76′ Della Pietra). A disp. Pozzer, Russo, Esposito, Todisco, Tonucci, Scaccabarozzi. All. Sottil.

ARBITRO: Zamagni di Cesena.

NOTE: ammoniti Pierno, Toscano, Tulissi (VF), Caldore (JS). Rec. 1+4.

(foto: Mastropietro festeggiato dai compagni – ph Miglietta)

