NARDÒ – Il Toro gioca bene ma a Sorrento non passa. De Candia: “Raccolto meno di quanto meritato”

Gioca bene ma non passa il Nardò a Sorrento e, nel finale, rischia anche grosso. Nel primo tempo i padroni di casa reclamano per una presunta espulsione per fallo da ultimo uomo di Mileto su Roano, ma l’arbitro estrae il giallo e si va avanti in parità numerica. A dieci dalla fine, poi, spunto di Mancarella il cui tiro è deviato in angolo da Volzone.

Nella ripresa è sempre il Nardò a dettare il ritmo, guidato da Fiorentino in mezzo al campo, ma la difesa sorrentina tiene bene. Il finale è ricco di emozioni: al 35′, azione personale di Rizzo che converge e tira in porta, sfiorando il palo. Poi è Caputo che spreca un pallone d’oro, calcolando male la traiettoria dello stesso e, poi, infilando il pallone in porta, ma con le mani. Rizzo, dopo una mischia, spara addosso a Petrarca. Sull’ultima azione, rinvio sporco della difesa salentina, palla colpita male da Mezavilla e poi, da due passi, ancora Rizzo va a botta sicura, trovando le mani di Petrarca.

“Abbiamo raccolto meno di quanto meritato – afferma De Candia nel post gara – e sono soddisfatto a metà per il risultato, che, comunque, dice sempre la verità”.

—

IL TABELLINO

Sorrento, stadio Italia

domenica 19 dicembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 17

SORRENTO-NARDÒ 0-0

SORRENTO (3-5-2): Volzone – Manco, Cacace, Mansi – Rizzo, La Monica, Virgilio (9′ st Petito), Mezavilla, Romano – Tedesco (9′ st Cassata), Gargiulo (40′ st Carrotta). All. Cioffi.

NARDÒ (4-3-3): Petrarca – Mancarella, Fiorentino, Cancelli, Dorini – Masetti, Trinchera, Mileto – Caputo, Cristaldi (45′ st Cavaliere), Mariano (23′ st Alfarano). All. De Candia.

ARBITRO: Balducci di Empoli.

NOTE: ammoniti Mileto, Fiorenti no, Masetti, Caputo, Mezavilla, Manzo. Rec 1+5.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio Macorano)