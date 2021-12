VIRTUS MATINO – Bitonto vittorioso, ma solo all’ottavo di recupero. Sconfitta amarissima per i biancazzurri

Perdere così fa ancora più male. In trasferta, contro una squadra dal tasso tecnico superiore e dalle ambizioni di promozione palesemente dichiarate e all’ultimo minuto, dopo aver assaporato il viaggio di ritorno nel Salento con un punto che sarebbe stato utilissimo soprattutto per il morale.

E invece, anche la trasferta al Città degli Ulivi di Bitonto è stata parca di soddisfazioni per la Virtus Matino del rientrante Antonio Toma, che, al cospetto dei neroverdi di Claudio De Luca, si presenta senza alcuni elementi cardine della rosa, come Giambuzzi, Graziano e D’Amicis, accasatisi altrove, ma con Mangione, proveniente dal Gallipoli Football, al centro della difesa accanto a Salto. Modulo rivisto in chiave offensiva con Tarantino e Taveri esterni di difesa, Mangione e Salto centrali; Marin e Alemanni in mezzo al campo; Monopoli, Inguscio, Meneses e Ruibal a fare i guastatori in avanti.

La gara la fa subito il Bitonto che bussa alla porta di Convertini con Palumbo e Santoro, ma è il Matino a passare in vantaggio al nono: Taveri mette in area una rimessa laterale, Lanzolla e compagni si addormentano e Monopoli, di ginocchio, spedisce dentro per lo 0-1 biancazzurro. Punto nell’orgoglio, il Bitonto ruggisce con Taurino, che, dopo un’azione personale, si accentra e colpisce la base del palo, ma gli ospiti non sono intimoriti e, con una bella azione Meneses-Inguscio-Monopoli, falliscono il raddoppio. Salto e compagni sembrano controllare agevolmente le sfuriate del Bitonto, ma, tra il 35′ e il 36′, cambia tutto. Prima D’Anna, poi Palumbo, in meno di cento secondi, capovolgono il risultato, sfruttando due leggerezze difensive degli avversari.

Dopo il riposo, la squadra di De Luca manca il tris prima con Santoro, poi con D’Anna due volte, quindi con Mariani. Il Matino attacca come e appena può e fa venire i brividi ai tifosi di casa, quando, ancora Monopoli, colpisce la traversa dal limite (con intervento decisivo di Martellone). Quando tutto sembra ormai volgere verso una vittoria del Bitonto, cambia di nuovo tutto, in maniera sorprendente. Grandis sventaglia il pallone a destra, sulla corsa, per Monopoli. L’ex Deghi stoppa il pallone, resiste agli avversari, arriva al limite e incrocia il destro che si va a infilare sul paletto opposto con precisione chirurgica. Esultano i biancazzurri che vedono vicino il traguardo. Basterebbe solo uscire indenni dal recupero di cinque minuti, concesso dall’arbitro Di Mario di Ciampino. Durante l’extra-time, si fa male Taveri che viene accompagnato fuori e il recupero si allunga. Si arriva al minuto 98, ultima palla gettata in area dal Bitonto su calcio piazzato. Manzo vede Colella, lasciato inspiegabilmente solo in area. Il difensore impatta perfettamente in torsione e scarica il pallone alle spalle di Convertini per il 3-2 finale che vale la nona sconfitta consecutiva, forse quella più amara di tutte.

Mercoledì, chiusura del 2021 in casa contro il Rotonda.

—

IL TABELLINO

Bitonto, stadio Città degli Ulivi

domenica 19 dicembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 17

BITONTO-VIRTUS MATINO 3-2

RETI: 9′ pt e 44′ st Monopoli (M), 35′ pt D’Anna (B), 36′ pt Palumbo (B), 53′ st Colella D. (B)

BITONTO (4-2-3-1): Martellone – Turitto, Lanzolla, Colella D., Guarnaccia – Mariani, Manzo – Palumbo, Taurino (36′ st Iadaresta), D’Anna (30′ st Germinio) – Santoro. A disp. Lonoce, Colella S., Rapio, Radicchio, Piarulli, Colaci, Rimoli. All. De Luca.

VIRTUS MATINO (4-2-4): Convertini, Tarantino (40’ st Cavalieri), Taveri (49’ st Calò), Marin (17’ st Ancora), Mangione, Salto, Monopoli, Inguscio, Meneses, Ruibal (28’ st Grandis), Alemanni. A disp. Caputo, Elia, Pisanello, Fina, Pozzessere. All. Toma.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino.

NOTE: Ammoniti Colella D., Taurino, Santoro, Turitto, Iadaresta (B), Meneses (O). Rec. 1′ pt, 5’+3′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA