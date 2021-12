SERIE D/H – Il Francavilla allunga le mani sulla vetta. Tiene il Bitonto, Fasano sempre più su: i tabellini della 17ª

Il Francavilla in Sinni approfitta della sosta forzata del Cerignola (che non giocherà nemmeno dopodomani col San Giorgio) per allungare in vetta alla classifica, aggiudicandosi il derby lucano col Lavello. Tiene il Bitonto che suda sette camicie per battere il fanalino di coda Matino; continua la sua ascesa il Fasano di Danucci, che ora è al quarto posto, dopo aver scavalcato anche la Casertana. In coda, si fa sempre più seria la situazione del Matino, che ora ha anche una gara in più rispetto al Brindisi e, pertanto, è ultimo.

Precipita anche il Casarano, ora quartultimo in solitaria. Punticino che fa classifica per il Nardò che raggiunge il Nola.

I tabellini della diciassettesima giornata di Serie D girone H

SORRENTO-NARDÒ 0-0

SORRENTO (3-5-2): Volzone – Manco, Cacace, Mansi – Rizzo, La Monica, Virgilio (9′ st Petito), Mezavilla, Romano – Tedesco (9′ st Cassata), Gargiulo (40′ st Carrotta). All. Cioffi.

NARDÒ (4-3-3): Petrarca – Mancarella, Fiorentino, Cancelli, Dorini – Masetti, Trinchera, Mileto – Caputo, Cristaldi (45′ st Cavaliere), Mariano (23′ st Alfarano). All. De Candia.

ARBITRO: Balducci di Empoli.

NOTE: ammoniti Mileto, Fiorentino, Masetti, Caputo, Mezavilla, Manzo. Rec 1+5.

—

BITONTO-VIRTUS MATINO 3-2

RETI: 9′ pt e 44′ st Monopoli (M), 35′ pt D’Anna (B), 36′ pt Palumbo (B), 53′ st Colella D. (B)

BITONTO (4-2-3-1): Martellone – Turitto, Lanzolla, Colella D., Guarnaccia – Mariani, Manzo – Palumbo, Taurino (36′ st Iadaresta), D’Anna (30′ st Germinio) – Santoro. All. De Luca.

VIRTUS MATINO (4-2-4): Convertini; Tarantino (40′ st Cavalieri), Mangione, Salto, Taveri (51′ st Calò) – marin (17′ st Ancora), Alemanni; Monopoli, Inguscio, Meneses, Ruibal (28′ st Grandis). All. Toma.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino.

NOTE: Ammoniti Colella D., Taurino, Santoro, Turitto, Iadaresta (B), Meneses (O). Rec. 1′ pt, 5’+3′ st.

—

BRINDISI-A. CERIGNOLA rinviata a data da destinarsi per Covid nel club foggiano

—

FASANO-CASARANO 3-2

RETI: 8′ pt e 22′ st Corvino (F), 10′ pt Sosa (F), 35′ st Atteo (C), 38′ st Dellino (C)

FASANO (4-2-3-1): Suma; Del Col, Camara Papa, Gorzelewski, Bianco; Capomaggio, Bernardini (23′ st Lezzi); Calabria (36′ st D’Addabbo), Gomes Forbes, Corvino; Sosa (30′ st Battista). All. Danucci.

CASARANO (4-4-2): Iannì; Signorelli (1′ st Atteo), Sanchez, Rizzo, Greco (1′ st Freddo); prinari (1′ st Raimo), Montinaro, Meduri, Avantaggiato; Tedesco (28′ st Ribeiro), Dambros (38′ st Dellino). All. Monticciolo.

ARBITRO: Albano di Venezia.

—

FRANCAVILLA-LAVELLO 3-1

RETI: 3′ pt Cristallo (F), 10′ pt Nolè (F), 13′ pt Statella (L), 20′ st Croce (F)

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Ferrante, Di Ronza, Russo; Cristallo (38′ st Vaughn), Melillo (33′ st Polichetti), Ganci (39′ st Cabella), Gentile (1′ st Langone), Antonacci; Nolè (26′ st De Marco), Croce. All. Ragno.

LAVELLO (4-3-3): Amata; Vitofrancesco, Brunetti, Fusco, Dell’Orfanello; Mercuri, Marcellino (19′ st Militano), Logoluso; Liurni (35′ st Marrale), Burzio, Statella. All. Zeman.

ARBITRO: Pistarello di Fermo.

NOTE: Espulso Dell’Orfanello (L) al 36′ st per doppia ammonizione.

—

MOLFETTA-BISCEGLIE 2-2

RETI: 3′ pt rig. Lorusso (B), 47′ pt Monaco (M), 28′ st Panebianco (M9, 46′ st Barletta (B)

MOLFETTA (3-5-2): Viola; De Gol, Panebianco, Lobjanidze; Boccadamo, Traorè, Monaco, Fedel, Giambuzzi; Pozzebon, Genchi. All. Bartoli.

BISCEGLIE (3-4-1-2): Martorel; Urquiza (32′ st Izco), Marino, Ligorio (32′ st Morra); Rubino, Liso (32′ st Barletta), Cozza, Farinola; Ferrante (40′ st Fucci); Lorusso (36′ st Di Prisco), Acosta. All. Rufini.

ARBITRO: Bianchi di Prato.

NOTE: espulsi De Gol (M) al 48′ st, Pozzebon (M) al 15′ st, Fucci (B) al 48′ st.

—

NOCERINA-MARIGLIANESE 1-3

RETI: 14′ pt e 27′ pt Aracri (M), 32′ pt rig. Dammacco (N), 11′ st Esposito (M)

NOCERINA (3-4-1-2): Pitarresi; Cason, Donida, Bruno (16′ st Donnarumma); Vecchione, Cuomo (29′ st Esposito), Bovo, Chietti; Mancino (7′ st Palmieri); Talamo, Dammacco (38′ st Gallo). All. Cavallaro.

MARIGLIANESE (3-4-1-2): Maione; De Giorgi, Varchetta, Pantano; Peluso (23′ st Massaro), Langella, De Martino, De Angelis; Aracri (40′ st Ragosta); Palumbo (45′ st Orlando), Esposito (31′ st Tagliamonte). All. Sanchez.

ARBITRO: Recupero di Lecce.

—

NOLA-TEAM ALTAMURA 0-1

RETI: 24′ st rig. Tedesco

NOLA (3-4-3): Torino; Cassandro, Sicignano, D’Orsi; Togora (44′ st Bocchetti), Stagliano, Ruggerio, Donnarumma; D’Angelo, Figliola (20′ st Ndiaye), Corbisiero (20′ st Camara). All. De Stefano.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Clemente, Errico, Mattera; Moser (43′ st Cancelliere), Russotto (36′ st Simoni), Licchese, Baradji, Tazza (36′ st Ziello); Molinaro, Tedesco (46′ st Pinto). All. Dibenedetto.

ARBITRO: Menicucci di Lanciano.

—

ROTONDA-CASERTANA 2-1

RETI: 24′ pt Baldeh (R), 18′ st Vicente (C), 45′ st Ferreira da Luz (R)

ROTONDA (3-5-29: Kapustins; Adeyemo, Leone (27′ st Valerio), Ruano; Giordano, Sanzone, Garritano, Ceesay (37′ st Rotella), Ferreira da Luz; Bottalico, Baldeh. All. Napoli.

CASERTANA (4-3-3): Bovenzi; Pambianchi, Chinappi, Rainone (43′ st Carannante), Vacca (16′ st Liccardi); Vicente, Mansour, Monti; Feola, D’Ottavi (27′ st Tufano), Favetta. All. Maiuri.

ARBITRO: Borriello di Arezzo.

—

SAN GIORGIO-GRAVINA 1-3

RETI: 21′ pt Varela (S), 10′ st e 25′ st Diop (G), 39′ st Krstevski (G)

SAN GIORGIO (4-2-3-1): Bellarosa; Landolfo, Cassese, Bertolo, Navas; Caprioli, Di Pietro; Di Franco (5′ st Ruggiero), Onesto (32′ st Strazzullo), Raiola (32′ st Scalzone); Varela (44′ st Raucci). All. Squillante.

GRAVINA (4-4-1-1): Vicno (1′ st Mascolo); Popolo G., Giglio, Gilli, Di Modugno; Notaristefano (1′ st Tommasone), Tuninetti (41′ st Bruno), Chacon, Chiaradia; Borgia (21′ st Krstevski); Diop (32′ st Sgambati). All. Summa-Ragone.

ARBITRO: Matina di Palermo.

NOTE: espulso Landolfo (S) al 5′ st per doppia ammonizione.

(foto Coribello)