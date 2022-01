SERIE A – Il Milan è pronto a tuffarsi nel calciomercato di gennaio

Il Milan è pronto a tuffarsi nell’imminente calciomercato di gennaio: già diverse le trattative avviate dalla dirigenza. L’obiettivo è fornire i tasselli che mancano per completare la rosa, confermandosi competitiva anche nella seconda parte di stagione. D’altronde i rossoneri, malgrado un leggero calo di rendimento nelle ultime giornate e l’eliminazione dalla Champions League, sono ancora pienamente in corsa per il titolo. È infatti sufficiente osservare le quote scudetto pubblicate sui principali siti scommesse, per comprendere come i rossoneri siano meritatamente nel lotto delle favorite. Davanti a tutte troviamo l’Inter, attuale capolista, a quota 1.75. Alle sue spalle l’Atalanta a 4.00 e proprio il Milan a seguire a 5.50. Poco più indietro il Napoli a 6.50. I bookmakers, dunque, inseriscono i ragazzi di Pioli nel quartetto di formazioni che si giocheranno lo scudetto da qui alla fine del campionato.

Per riuscire a centrare questo importante obiettivo, servono però dei rinforzi. A iniziare dalla retroguardia, dove il grave infortunio di Simon Kjaer, obbliga il club a cercare un valido sostituto sul mercato. In prima fila c’è il 21enne olandese Sven Botman. Cresciuto nell’Ajax, poi passato all’Heerenveen, dallo scorso anno gioca in Francia, nel Lilla. La sua valutazione è di 25-30 milioni. Il club rossonero li considera troppi al momento, punterebbe sulla formula del prestito con diritto di riscatto. È considerato il partner ideale di Tomori.

Se la trattativa con il Lilla non dovesse decollare, sono pronte già le alternative. Particolarmente stuzzicante l’ipotesi Rudiger. L’ex romanista sta discutendo il rinnovo del contratto con il Chelsea, al momento la trattativa sembra in una fase di stallo. Il club inglese resta la prima scelta per il difensore tedesco ma i rossoneri osservano l’evolversi degli eventi, pronti a inserirsi.

Un altro difensore centrale che piace molto a Pioli già gioca nella nostra Serie A: Nikola Milenkovic. Il 25enne serbo della “Viola” ha il contratto in scadenza nel 2023, difficilmente però lascerà Firenze nella finestra di mercato di gennaio. Tra gli altri obiettivi di mercato per la difesa del Milan, c’è anche Bremer del Torino. La sua valutazione è superiore ai 25 milioni di euro, considerati troppi dalla dirigenza rossonera. Se Cairo dovesse abbassare le pretese, si potrebbe intavolare una trattativa per il trasferimento del brasiliano da Torino a Milano.

Nelle ultime ore sta circolando una nuova indiscrezione nell’ambiente rossonero, un possibile scambio di centrocampisti che coinvolgerebbe la “Vecchia Signora” del calcio italiano. La Juventus ha intenzione infatti di cedere Arthur, considerato ormai fuori dal progetto di Max Allegri. Ecco dunque che si fa strada l’ipotesi di un cambio di casacca clamoroso, dal bianconero al rossonero. L’ex Barcellona potrebbe essere una valida soluzione per Stefano Pioli, per dare più qualità in mezzo al campo. In cambio sarebbe offerto Bennacer. L’algerino sta infatti trovando poco spazio nel Milan e viene considerato una pedina particolarmente utile per il gioco di Allegri. Un affare, la cui definizione, alla fine sarebbe apprezzata da entrambe le parti.

(foto: Stefano Pioli, allenatore del Milan – ph. canno73 su bigstockphoto)