TARANTO – Vittoria di forza contro il Picerno e sorpasso in classifica

Il Taranto conquista tre punti pesantissimi e vince per due a zero contro il Picerno. Saraniti e Falcone consegnano la vittoria ai rossoblù di Laterza.

LA CRONACA: La prima occasione degna di nota arriva al 10’: De Maria dalla sinistra crossa sul secondo palo per il colpo di testa di Saraniti, Garcia spazza sulla linea, sul prosieguo dell’azione lo stesso Saraniti calcia di destro con Viscovo che devia in angolo. Al 15’ arriva la risposta del Picerno con la conclusione da fuori area di De Cristofaro: Chiorra respinge. Un minuto dopo gli ionici passano in vantaggio: dalla destra crossa per la girata di testa di Saraniti che supera Viscovo. Al 33’ ci provano i lucani: D’Angelo conclude di poco a lato. La prima frazione di gioco termina con il vantaggio dei padroni di casa di una rete.

Il Taranto in apertura di ripresa raddoppia: al 10’ Civilleri mette dentro dalla destra, è di Falcone la zampata vincente. I padroni di casa gestiscono bene il doppio vantaggio, senza soffrire nulla. Al 39’ i lucani si fanno pericolosi: il tiro-cross di De Cristofaro trova la respinta di Chiorra. Al 42’ c’è l’occasione per gli ospiti: Allegretto di testa sfrutta una traversone dalla sinistra di D’Angelo chiamando l’estremo difensore rossoblù ad una parata prodigiosa. Il Taranto non soffre e porta a casa tre punti pesantissimi per la sua classifica. Ora i ragazzi di Laterza andranno a far visita alla Turris, mercoledì sera, per chiudere il 2021.

—

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 19 dicembre 2021, ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 19

TARANTO-PICERNO 2-0

RETI: 16’ pt Saraniti, 10’ st Falcone

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Zullo (1’ st Granata, 8′ st Bellocq), Benassai, De Maria; Civilleri (36′ st Cannavaro), Marsili; Mastromonaco, Giovinco (36′ st Barone), Falcone (17′ st Labriola); Saraniti. A disp.: Antonino, Zecchino, Santarpia, Pacilli, Ghisleni, Italeng. All.: Giuseppe Laterza.

PICERNO (4-4-2): Viscovo; De Franco, Garcia, Alcides (13′ st Allegretto), Guerra; De Cristofaro, De Ciancio (17′ st Vivacqua), Dettori (30′ st Terranova), D’Angelo; Reginaldo (13′ st Esposito), Gerardi (30′ st Coratella). A disp.: Albertazzi, Pitarresi, Stasi, Carrà, Viviani, Setola. All.: Leonardo Colucci.

ARBITRI: Bordin di Bassano del Grappa (Pedone– Martinelli)

NOTE: Ammoniti: Versienti (T), Terranova (P), Esposito (P), Bellocq (T).

(foto: la curva Nord del Taranto, archivio SalentoSport)

RISULTATI E CLASSIFICA