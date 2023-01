LECCE – Un primo tempo da urlo non basta. Baschirotto il solito leone: le pagelle del pari col Milan

LE PAGELLE DI LECCE-MILAN

Falcone 6,5: Una paratona su Pobega e una su Giraud nel primo tempo, condita da qualche rilancio sparacchiato coi piedi. Slava ancora su Pobega in occasione del gol, quando Leao lo infila sul primo palo (ma il portiere salentino era coperto da Strefezza). Poco da fare sul dialogo volante Giraud-Calabria. Prestazione, ad ogni modo, di valore.

Gendrey 6: Ha sulla coscienza una comoda deviazione aerea fallita sul 2-0, da corta distanza. Fuori posizione in occasione del gol di Leao, lascia andare Calabria sul gol del 2-2, è autore di un gran primo tempo e di una ripresa un po’ col fiato corto e con qualche errore di troppo.

Baschirotto 7: Gara da leone, impreziosita dal secondo gol in campionato dopo quello rifilato all’Atalanta. Dopo quasi un’ora pressoché perfetta, soffre il ritorno di una squadra di caratura stellare come quella rossonera. Non si perde mai d’animo, lottando su ogni pallone con una grinta esemplare per tutti.

Umtiti 6,5: Per buona parte di gara, mangia in testa al suo amico e connazionale Giraud, lasciandogli le briciole. L’attaccante, bravo a posizionarsi tra Umtiti e Baschirotto, si riscatta servendo l’assist aereo per Calabria. Trascina la squadra con carattere e impegno, portando a casa un’altra partita più che positiva.

Pezzella 6: Timido, poco propositivo, si limita al compitino quando, invece, i suoi compagni giravano a mille.

(62′ Gallo) 6,5: Sicuramente meglio di Pezzella. Trova lo spunto per una percussione da applausi, mettendo in area un pallone non raccolto da chi doveva trovarsi là e raccoglierlo, ma da Tomori, che quasi confeziona la seconda autorete della serata. Si guadagna un calcio di punizione al limite, poi sprecato da Strefezza.

Gonzalez 6: Passo indietro rispetto alle ultime prove. Non spicca per corsa, generosità e dinamicità ma si limita a tocchi facili, raramente andando in percussione, come ci ha abituato sinora.

(62′ Maleh) 6: Più o meno come Gonzalez. Entra e si carica di un giallo abbastanza evitabile. Non motlo appariscente in appoggio, soffre, come tutti, il miglior momento del Milan, facendo il possibile per arginarlo.

Hjulmand 6,5: Ritorno in campo del capitano con una prestazione di livello. Lotta e contrasta per 97 minuti, uscendo vincitore dalla maggior parte dei contrasti. Sbroglia diverse situazioni complicate ai 20 metri, peccando un po’ nella costruzione di gioco.

Blin 6,5: Propizia l’autogol di Hernandez con un’incursione da manuale, tenendo alto il livello per tutta la partita, mettendo in campo la solita grinta, la solita gamba, la solita intelligenza tattica. Perde qualche duello contro avversari di caratura superiore, ma non gli si può dire nulla. Anzi.

Strefezza 6,5: Un iradiddio per tutto il primo tempo, quando fa vedere i sorci verdi a chiunque gli si parasse davanti. Regista offensivo coi fiocchi ma anche attaccante esterno dinamico nelle due fasi. Peccato la non chiusura su Leao in occasione del 2-1.

(89′ Oudin) sv

Colombo 6: Gara complicata per il milanese e milanista di fronte ai suoi idoli e futuri compagni di squadra. Sta migliorando nell’attacco alto al difensore e al portatore di palla, con grinta e capacità di disturbare sempre l’azione avversaria. Recupera un ottimo pallone a metà primo tempo, ma Strefezza non calcia alla perfezione. Poco al tiro, ma bene nelle sponde e nei dialoghi coi compagni. Serve più cattiveria sotto porta, ma, lavorando così, arriverà.

(72′ Voelkerling P.) 6: Patisce palesemente l’emozione per l’esordio in campionato per i primi minuti. Poi si scioglie piano piano ed è autore di un paio di spunti incoraggianti.

Di Francesco 6: Ah, se fosse entrato quel pallone al quarto minuto… Spina nel fianco sulla linea difensiva destra rossonera, partecipa alle manovre di squadra con buona applicazione.

(72′ Banda) 6: Tanta voglia di mangiarsi l’erba ma poca concretezza in area avversaria. Tiro a giro respinto in zona recupero e poco altro. Ma l’impegno c’è.

All. Baroni 6,5: Sesto risultato utile consecutivo, colto contro i campioni d’Italia. Alla vigilia, un po’ tutti ci avrebbero messo su un pari contro i rossoneri, messi sotto nel primo tempo ma non messi al tappeto. Questo è stato l’errore fatale, giacché i campioni sono usciti alla distanza, facendo valere la loro qualità. La squadra ha retto bene, giocando un primo tempo da incorniciare, calando un po’ nella ripresa ma tenendo saldi i nervi. Altro punto da incorniciare.