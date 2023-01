LECCE – Baroni: “Complimenti ai miei ragazzi e al nostro straordinario pubblico”

Soddisfazione, nonostante il doppio vantaggio sprecato, emerge dalle parole di mister Marco Baroni nel post-gara di Lecce-Milan. L’analisi della partita raccolta dai colleghi di Dazn.

“Abbiamo giocato in modo aggressivo, abbiamo tirato, crossato e battuto più corner rispetto al Milan, campione d’Italia, una squadra ben allenata da Stefano Pioli, che fa un calcio moderno, che sta bene e ha fisicità. Bisognava aggredirli per togliere loro le idee di gioco ed è ciò che abbiamo fatto, mettendoli in difficoltà. Poi siamo un po’ calati e abbiamo sofferto sulle palle alte ma va bene. Faccio i complimenti al nostro straordinario pubblico e ai miei ragazzi, soprattutto a quelli che stanno giocando di meno, devo salvaguardare il gruppo e devo pensare soprattutto a loro. I nostri tifosi ci seguono in tantissimi anche fuori, siamo una neopromossa, una squadra giovane e vogliamo costruirci il nostro spazio, di identità e di idee, sia in casa, che fuori. In casa abbiamo un po’ faticato a trovare la vittoria, anche per sfortuna, ora la squadra ha una certa convinzione e non dobbiamo abbassare la guardia, questo campionato è complicatissimo. Deluso dal risultato? Certo che se fossimo andati sul 3-0, forse la partita, per il Milan, sarebbe stata compromessa, però prendiamoci questa prestazione, noi dobbiamo giocare sempre con questo ritmo e su questo lavoriamo in settimana. Ai miei ragazzi non voglio dare di certo l’input di difenderci, ma noi cerchiamo sempre di attaccare alti, come abbiamo fatto nel primo tempo e nella ripresa, salvo i due episodi dei gol. Poi abbiamo giocato contro il Milan che ha giocatori in grado di trovare certe giocate, potevamo gestire meglio le palle alte, ma ci sta. Sono comunque contento così, i ragazzi hanno fatto una buona gara e la cosa importante è che ci sono margini per far crescere questo gruppo. Colombo? Per lui era una partita pesante e ha fatto una buona gara. Gonzalez? Ha caratteristiche importanti, è un ragazzo che seguivamo da tempo e che aveva bisogno di crescere con noi. Ha avuto un impatto importante, gioca con serenità e quando avrà addosso qualche chilo di forza in più, potrà crescere ancora di più e avrà un futuro importante. Non deve mollare e a quello ci penso io”.