LECCE – Baschirotto: “Il pubblico è il nostro valore aggiunto, ci sta aiutando a fare risultati”

Seconda rete in campionato, ancora di testa, dopo quella segnata nella partita contro l’Atalanta, a infarcire una buonissima prestazione in difesa, nonostante i due gol subiti. Federico Baschirotto, ai microfoni Dazn, ha raccontato le sue sensazioni post Lecce-Milan.

“Con Umtiti ci parliamo tanto, in settimana avevamo visto dei video sugli attaccanti del Milan, bene o male siamo riusciti ad arginarli. L’urlo dopo aver colpito il pallone? Fa parte di me, in campo mi diverto e se penso che sto giocando in Serie A, ad ogni pallone toccato mi sembra incredibile. Cosa c’è in comune tra la Serie A e i dilettanti? La grinta, spero di portarmela dietro in tutti i campi in cui andrò. Il pubblico di Lecce? Venendo dai dilettanti e poi dalla Serie B, non avevo mai giocato di fronte a un pubblico così caldo, quest’anno è il nostro valore aggiunto e ci sta aiutando tanto a portare a casa il risultato”.