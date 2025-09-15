LECCE – Umtiti si ritira: “Ho dato tutto me stesso con passione e non ho rimpianti”

A soli 31 anni si chiude la carriera calcistica di Samuel Umtiti, classe 1993, francese di origini camerunensi.

Umtiti, attraverso il proprio canale Instagram, ha annunciato il ritiro dal calcio agonistico che lo ha eletto due volte campione di Spagna e vincitore di una coppa di lega francese, tre spagnole e di due supercoppe spagnole. Cresciuto nel Lione, in cui ha esordito nel calcio che conta, dopo sei stagioni si è trasferito al Barcellona dove è rimasto per altrettante annate. Nell’agosto 2022 il colpaccio firmato Pantaleo Corvino: Umtiti è un nuovo tesserato del Lecce. La notizia dell’arrivo del difensore francese nel Salento rimbalza in tutto il mondo, dando anche visibilità e notorietà alla società di via Costadura. A Lecce, Umtiti è stato amatissimo perché ha unito la sua tecnica fuori scala ad un’umiltà e simpatia fuori dal comune. Col Lecce 25 presenze e una splendida salvezza nell’anno di Marco Baroni. La sua carriera è stata costellata da innumerevoli infortuni fisici, l’ultimo dei quali quello al ginocchio, nel febbraio 2024, da cui purtroppo non ha più recuperato.

Le sue parole:

Dopo una carriera intensa con alti e bassi, è arrivato il momento di salutarci…

Ho dato TUTTO me stesso con passione e rimpianto NIENTE.

Voglio ringraziare tutte le società, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho potuto stare

Il messaggio si chiude coi ringraziamenti alle sue ex squadre: Lione, Barcellona, Lille e Lecce, oltre che alla nazionale francese con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2018, da protagonista assoluto (con gol-partita nella semifinale col Belgio).

Ciao e grazie, Samuel!