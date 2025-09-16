LECCE – Finalmente Primavera! Esordio coi fiocchi per Esteban e Monza ko, prima vittoria giallorossa

E dopo tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate di campionato, arriva alla quarta la prima vittoria per la Primavera dell’Us Lecce di Simone Schipa. Esordio da incorniciare per Francisco ‘Paco’ Esteban nell’Under 20 giallorossa: il neo centravanti spagnolo del Lecce ha confezionato una pregevole doppietta che è valsa a stendere la resistenza dei brianzoli che solo nel finale, con Fogliano, hanno cercato di riaprire la partita.

Primi tre punti del campionato, dunque, per i baby giallorossi, guidati in mezzo al campo dal sempre più convincente Olaf Gorter (da fuoriquota nella Primavera). Nota negativa è l’aver preso, per la quarta partita consecutiva, almeno un gol. Dietro al Lecce, in classifica, solo la Cremonese ancora a zero punti.

Esordio anche per Luca Dalla Costa, difensore 2007 belga, uno degli ultimi arrivati in casa Lecce. Prima assoluta, oltre che per Esteban, anche per Francesco Longo, classe 2008 e Nicolò Spinelli, classe 2007.

Prossima tappa, trasferta a Firenze sabato 20 alle ore 11.