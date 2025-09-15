Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROMOZIONE/B – Squinzano e Tricase ancora a punteggio pieno: i tabellini della 2ª giornata

Promozione pugliese, girone B: i tabellini della seconda giornata.

COPERTINO-LEVERANO 1-3
RETI: 15′ pt rig. Pasculli (L), 29′ pt Sanyang (L), 31′ pt Laena (L), 45′ pt Sperti (C)

COPERTINO: Margiotta, Sperti (6′ st Ciccarese R.), Della Bona, Bruno, Stella (5′ st Spedicato), Perrone, Taurino (1′ st Ciccarese D.), Mazzotta (1′ st Frisenda), Nestola, Mariano (31′ st Quarta), Fatty. All. De Benedictis.

LEVERANO: Bardoscia, De Carlo, Giannotti, Vaschetto (26′ st Di Romana), De Pascalis D., Pasculli, Sanyang (37′ st Suppressa), Valentino, Alemanni, Laena, De Pascalis C. (37′ st Mancarella). All. Patruno.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

BAGNOLO-MESAGNE 0-3
RETI: 30′ pt e 44′ pt Manta And., 28′ st Diop

BAGNOLO: Centonze, Mariano, Alessandrì, De Giorgi, Angelini, Chiri, Rollo, Villani (35′ st Tremolizzo), De Luca, Diop, Afrune. All. Clementi.

MESAGNE: Colapietro, Gningue M., Ndiaye, Diop, D’Amanzo (30′ st Taveri), Ndom, Gningue L., Ndome., De Carlo (30′ st Scianaro), Manta And. (20′ st Pinto), Manta Ale. All. Funaro.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

GINOSA-SAVA 1-0
RETI: 38′ pt Panzarea

GINOSA: Laghezza, Galetta, Fede, Casucci (23′ st Villani), Carlucci, Cimmarusti, Bondiale (44′ st Gallitelli), Verdano, Molina (38′ st Sergio), Panzarea, Faccini. All. Delle Foglie (squal.).

SAVA: Pizzaleo, Spinelli, D’Andria (33′ st Lippo), Richella (36′ st Amatulli), Fabiano, Chiochia, Spataro (16′ st Mirizzi), Napolitano, Emile, Vapore, Palmisano (19′ st Gatto). All. Malacari.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

TRICASE-TAVIANO 3-2
RETI: 4′ pt Zanazzi (TR), 14′ pt Graziano (TR), 19′ pt Ruibal (TR), 16′ st Gennari (TA), 22′ st Pisanello (TA)

TRICASE (f.i.): Passaseo, Puzzovio, Graziano, Caracciolo, Zanazzi, Cavalieri, Caputo, Palumbo, Zaldua, Ruibal, Amico. All. Branà.

TAVIANO: Gemma, Pino, Caragnulo, Levanto, Dorini, Aranda, Doria, Carrozza (1′ st Pisanello), Manisi, Negro (20′ st Baclet), Gennari. All. Marino.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

OSTUNI-ARBORIS BELLI 3-1
RETI: 8′ pt Gomez (O), 11′ pt Sowe (O), 35′ pt Longo L. (A), 2′ st Bari (O)

OSTUNI: Cocozza, Tamburrano, Parisi, Narducci, Gomez, Frumento (31′ st Semeraro), Bari (31′ st Momar), Lettieri, Sowe, De Pasquale (39′ st Cara), Coronese (20′ st Zolezzi). All. Bruni.

ARBORIS BELLI: Loliva, Manfredi, Terrafino (20′ st Ganoshi), Pascale, Lippo, Avella, Amodio, Greco (7′ st Agostino), Musli, Longo L. (43′ st Miccolis), Caterino (7′ st Longo D.). All. Gaveglia.

ARBITRO: Morelli di Barletta.

TREPUZZI-MANDURIA 1-2
RETI: 1′ pt e 47′ st Cecchin (M), 44′ st Toraldo (T)

TREPUZZI: Schina, Lorenzo, Zang, Urrutia, Soumahoro, Renna, De Aguilar (10′ st Lunetti), Scardia, Giovanny, Almeyra (43′ st Toraldi), Dadamo (26′ st Iaia). All. Miglietta.

MANDURIA: Di Serio, Rizzo, Teixeira, Giaracuni, La Marina, Romano, Prinari, Sernia, Siverio, Ndiaye (15′ st Palumbo), Cecchin (48′ st Mandurino). All. Dellisanti.

ARBITRO: Albione di Lecce.

SQUINZANO-MATINO 5-1
RETI: 15′ pt Pinto (M), 30′ pt e 4′ st Pignataro (S), 25′ st Ancora (S), 36′ st Quarta (S), 42′ st Poleti (S)

SQUINZANO: Partal, Zecca, Nobile, Fruci, Greco (15′ st Indirli), Nuzzo, Quarta, Cocciolo (20′ st Dell’Anna), Pignataro, Poleti, Ancora (35′ st Gueye). All. Politi.

MATINO; Bruno, Manca, Monteleone, De Vito, Gubello, El Fattach, Pinto, Spedicato (18′ st Mariano), Maniglio (18′ st Darboe), Marzo, De Luca (10′ st Elia). All. Pedone.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

CAROVIGNO-PUTIGNANO 1-3
RETI: 40′ pt rig. Daddato (P), 44′ pt Fornaro (P), 49′ pt Colucci (P), 31′ st Lanzillotti (C)

CAROVIGNO: Lamarina, Perrone M., Leo, Pichierri, Lanzillotti (24′ st greco), Perrone A. (1′ st Camassa), D’Ippolito, Leobilla (1′ st Kaba), Diqouta, Venere (1′ st Turco M.), Dos Santos. All. Franco.

PUTIGNANO: Eramo, Brescia, Casulli, Intini, Amendolagine, Calio (27′ st D’Alena), Novelli (32′ st Laera), Colucci (41′ st Taddeo), Daddato, Barletta, Fornaro. All. Lopriore.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

