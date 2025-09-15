foto: Squinzano 2025/26ph: Squinzano Calcio
PROMOZIONE/B – Squinzano e Tricase ancora a punteggio pieno: i tabellini della 2ª giornata
Promozione pugliese, girone B: i tabellini della seconda giornata.
COPERTINO-LEVERANO 1-3
RETI: 15′ pt rig. Pasculli (L), 29′ pt Sanyang (L), 31′ pt Laena (L), 45′ pt Sperti (C)
COPERTINO: Margiotta, Sperti (6′ st Ciccarese R.), Della Bona, Bruno, Stella (5′ st Spedicato), Perrone, Taurino (1′ st Ciccarese D.), Mazzotta (1′ st Frisenda), Nestola, Mariano (31′ st Quarta), Fatty. All. De Benedictis.
LEVERANO: Bardoscia, De Carlo, Giannotti, Vaschetto (26′ st Di Romana), De Pascalis D., Pasculli, Sanyang (37′ st Suppressa), Valentino, Alemanni, Laena, De Pascalis C. (37′ st Mancarella). All. Patruno.
ARBITRO: Morleo di Brindisi.
—
BAGNOLO-MESAGNE 0-3
RETI: 30′ pt e 44′ pt Manta And., 28′ st Diop
BAGNOLO: Centonze, Mariano, Alessandrì, De Giorgi, Angelini, Chiri, Rollo, Villani (35′ st Tremolizzo), De Luca, Diop, Afrune. All. Clementi.
MESAGNE: Colapietro, Gningue M., Ndiaye, Diop, D’Amanzo (30′ st Taveri), Ndom, Gningue L., Ndome., De Carlo (30′ st Scianaro), Manta And. (20′ st Pinto), Manta Ale. All. Funaro.
ARBITRO: Lecci di Casarano.
—
GINOSA-SAVA 1-0
RETI: 38′ pt Panzarea
GINOSA: Laghezza, Galetta, Fede, Casucci (23′ st Villani), Carlucci, Cimmarusti, Bondiale (44′ st Gallitelli), Verdano, Molina (38′ st Sergio), Panzarea, Faccini. All. Delle Foglie (squal.).
SAVA: Pizzaleo, Spinelli, D’Andria (33′ st Lippo), Richella (36′ st Amatulli), Fabiano, Chiochia, Spataro (16′ st Mirizzi), Napolitano, Emile, Vapore, Palmisano (19′ st Gatto). All. Malacari.
ARBITRO: D’Erario di Bari.
—
TRICASE-TAVIANO 3-2
RETI: 4′ pt Zanazzi (TR), 14′ pt Graziano (TR), 19′ pt Ruibal (TR), 16′ st Gennari (TA), 22′ st Pisanello (TA)
TRICASE (f.i.): Passaseo, Puzzovio, Graziano, Caracciolo, Zanazzi, Cavalieri, Caputo, Palumbo, Zaldua, Ruibal, Amico. All. Branà.
TAVIANO: Gemma, Pino, Caragnulo, Levanto, Dorini, Aranda, Doria, Carrozza (1′ st Pisanello), Manisi, Negro (20′ st Baclet), Gennari. All. Marino.
ARBITRO: Bruno di Lecce.
—
OSTUNI-ARBORIS BELLI 3-1
RETI: 8′ pt Gomez (O), 11′ pt Sowe (O), 35′ pt Longo L. (A), 2′ st Bari (O)
OSTUNI: Cocozza, Tamburrano, Parisi, Narducci, Gomez, Frumento (31′ st Semeraro), Bari (31′ st Momar), Lettieri, Sowe, De Pasquale (39′ st Cara), Coronese (20′ st Zolezzi). All. Bruni.
ARBORIS BELLI: Loliva, Manfredi, Terrafino (20′ st Ganoshi), Pascale, Lippo, Avella, Amodio, Greco (7′ st Agostino), Musli, Longo L. (43′ st Miccolis), Caterino (7′ st Longo D.). All. Gaveglia.
ARBITRO: Morelli di Barletta.
—
TREPUZZI-MANDURIA 1-2
RETI: 1′ pt e 47′ st Cecchin (M), 44′ st Toraldo (T)
TREPUZZI: Schina, Lorenzo, Zang, Urrutia, Soumahoro, Renna, De Aguilar (10′ st Lunetti), Scardia, Giovanny, Almeyra (43′ st Toraldi), Dadamo (26′ st Iaia). All. Miglietta.
MANDURIA: Di Serio, Rizzo, Teixeira, Giaracuni, La Marina, Romano, Prinari, Sernia, Siverio, Ndiaye (15′ st Palumbo), Cecchin (48′ st Mandurino). All. Dellisanti.
ARBITRO: Albione di Lecce.
—
SQUINZANO-MATINO 5-1
RETI: 15′ pt Pinto (M), 30′ pt e 4′ st Pignataro (S), 25′ st Ancora (S), 36′ st Quarta (S), 42′ st Poleti (S)
SQUINZANO: Partal, Zecca, Nobile, Fruci, Greco (15′ st Indirli), Nuzzo, Quarta, Cocciolo (20′ st Dell’Anna), Pignataro, Poleti, Ancora (35′ st Gueye). All. Politi.
MATINO; Bruno, Manca, Monteleone, De Vito, Gubello, El Fattach, Pinto, Spedicato (18′ st Mariano), Maniglio (18′ st Darboe), Marzo, De Luca (10′ st Elia). All. Pedone.
ARBITRO: Lombardo di Brindisi.
—
CAROVIGNO-PUTIGNANO 1-3
RETI: 40′ pt rig. Daddato (P), 44′ pt Fornaro (P), 49′ pt Colucci (P), 31′ st Lanzillotti (C)
CAROVIGNO: Lamarina, Perrone M., Leo, Pichierri, Lanzillotti (24′ st greco), Perrone A. (1′ st Camassa), D’Ippolito, Leobilla (1′ st Kaba), Diqouta, Venere (1′ st Turco M.), Dos Santos. All. Franco.
PUTIGNANO: Eramo, Brescia, Casulli, Intini, Amendolagine, Calio (27′ st D’Alena), Novelli (32′ st Laera), Colucci (41′ st Taddeo), Daddato, Barletta, Fornaro. All. Lopriore.
ARBITRO: De Candia di Molfetta.