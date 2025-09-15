ECCELLENZA – Novoli ferma Canosa, Maglie gol a grappoli. Taranto punta alla vetta: i tabellini della 4ª

Colpo grosso del Novoli che ferma il Canosa, sino a ieri a punteggio pieno. Ne approfittano Bisceglie (momentaneamente primo), Brindisi e Taranto, che in settimana recupererà il match con l’Unione Calcio e che potrebbe balzare in vetta a punteggio pieno. Nel derby tra Taurisano e Maglie ben otto gol con largo successo dei giallorossi, alla prima vittoria in campionato. Per il Toro, invece, quarta sconfitta su quattro. L’Acquaviva s’impone a Racale con una doppietta di Guglielmi. Colpo esterno del Brilla che passa a Gallipoli, ancora a caccia del priimo successo. I tabellini della quarta di Eccellenza Puglia.

NOVOLI-CANOSA 2-1

RETI: 30′ pt Duque (N), 31′ pt Di Piazza (C), 18′ st Ferreira (N)

NOVOLI: Suma, Togora (27′ st Sorino), Leone, Maccarrone, Lobjanidze, Toral (25′ st Valzano), Ferreira (35′ st Milanese), Giacomazzi (35′ st Quarta), Duque, De Blasi (44′ st Caporale), Mancarella. All. Luperto.

CANOSA: Tarolli, De Gol, Gomes Ferreira, Cafagna (24′ st Barrasso), Jimenez, Lacassia (19′ st Lanzone), Solano (44′ st Cormio), lamacchia (35′ st Aguilera), Di Piazza, Lavoratti (19′ st Comitangelo), Iagulli. All. Modesto.

ARBITRO: Idone di Reggio Calabria.

BRINDISI-UGENTO 3-0

RETI: 16′ pt Ferrari, 22′ st Saraniti, 41′ st Carpineti

BRINDISI: Staropoli, Cauteruccio, Lanzolla, Lobosco, Benvenga, Langone (35′ st Mangialardi), Bernaola (6′ st Scoppa), Melillo, Brigida (4′ st Carpineti), Burzio (26′ st Scaringella), Ferrari (29′ pt Saraniti). All. Ciullo.

UGENTO: Trezza, Marchionna, Macias, Martinez, Boglic, Regner, Rivadero, Albin (39′ st Inguscio), Tavdgiridze, Catania (31′ st Zanette), Carrozzo (27′ st Scarlino). All. Di Michele.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

(US Ugento Calcio) – Prima sconfitta stagionale dell’Ugento in campionato. Risultato troppo pesante quello che punisce capitan Martinez e compagni: finisce 3-0 per il Brindisi, che arrotonda il risultato sui titoli di coda della gara. La compagine allenata da David Di Michele scende in campo senza timore alcuno e in particolare nel primo tempo fa vedere ottime cose sul terreno di gioco del Fanuzzi. Giocate in rapidità, fraseggi, e una ottima idea di calcio. Bene, molto bene l’Ugento nel corso della prima frazione di gioco che si chiude però con la corazzata biancazzurra di casa avanti di una rete. Gli ospiti approcciano la partita con personalità, tengono il campo dinanzi ai quotati avversari e al 13’costruiscono la prima azione pericolosa della contesa. Catania ruba palla sulla sinistra, entra in area di rigore, sterza su un avversario e calcia sul secondo palo trovando però pronto alla respinta il portiere. Il match si sblocca al minuto 18. Su un cross senza ambizioni dalla destra, Marchionna va per allontanare ma apparecchia il più facile degli assist per Ferrari, al quale non resta che spingere in porta. Passata una manciata di minuti, l’Ugento si riorganizza e si fa vedere al 26’. Azione corale ben congeniata, che alla libera la conclusione dal limite diTavdgiridze, destro di poco alto sulla traversa. Alla mezzora, ancora per vie centrali i giallorossi ionici. Ancora Tavdgiridze che stavolta insacca, ma per l’arbitro è fuorigioco. Decisione al limite, molte le proteste ugentine. Al minuto 34’ è Trezza a mettere una toppa su un altro mezzo pasticcio difensivo. Ma è l’Ugento a spingere, e al 37’il sinistro dal limite di Boglic chiama all’intervento importante Staropoli. L’estremo difensore di casa salva il risultato in chiusura di prima frazione: uno svarione dei centrali difensivi brindisini gli presenta davanti Carrozzo, destro dal cuore dell’area sul quale il portiere si esalta. Nella ripresa parte ancora convinto l’Ugento, anche se non crea particolari situazioni di pericolo dalle parti dell’area avversaria. Con il passare dei minuti, la spinta giallorossa si esaurisce e il proscenio se lo prende Andrea Saraniti, bomber sempreverde in forza alla compagine adriatica. Prima l’attaccante prende le misure e poi al minuto 23 chiude la contesa in modo virtuale. Benvenga si sgancia sulla destra e mette palla in area di rigore, spettacolare la girata sul primo palo dell’attaccante con palla nel sette. La gara finisce al 42’ quando Carpineti finalizza con un diagonale da sinistra una ripartenza adriatica. L’Ugento avrebbe anche la possibilità, più che meritata, di accorciare le distanze. Al 45’Tavdgiridze si procura un rigore e va sul dischetto: Staropoli intuisce, si distende sulla destra e respinge il tiro. Nessun dramma in casa giallorossa, Sono cinque i punti in classifica e domenica si torna in campo tra le mura amiche con la Virtus Mola.

S. MASSAFRA-BISCEGLIE 1-2

RETI: 12′ st Lopez (B), 41′ st Senè (B), 47′ st Sosa (M)

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino (39′ st Mazzarano), Secondo, D’Arcante, Pinto, Ligorio, Nazzaretto (29′ st Bartolomeo), Iaia, Canitano (16′ st Maiorino), Sosa, Morisco (21′ st Buzzi). All. D’Alena.

BISCEGLIE: Centonze, Visani, Taccogna, Martino, Di Fulvio, Ricchiuti (6′ st Cifarelli), Amoroso (21′ st Senè), Castro (17′ st Martinez), Lopez (34′ st Traorè), Lavopa, Gonzalez (29′ st Ciurlo). All. Di Meo.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

TAURISANO-A. TOMA MAGLIE 3-5

RETI: 35′ pt e 6′ st Bah (M), 38′ pt Alfarano (M), 16′ st Oltremarini (M), 23′ st Maiolo (T), 29′ st e 40′ st Mingiano (T), 33′ st Santomasi (M)

TAURISANO: Rollo, Polo, Romano, Solidoro, Pasca, Lezzi (6′ st Torsello), Quarta (10′ st D’Ettorre), Maiolo (35′ st Perdicchia), Mingiano, Titarelli, Andrade. All. Oliva.

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Guevara, Galvez, Conte, Mazzei (38′ st Giannuzzi), Martina (44′ st Castellaneta), Ongania, Alfarano (18′ st Legari), Diaz (44′ st Bellanova), Bah, Oltremarini (10′ st Santoro). All. Giuliatto.

ARBITRO: Sciacchitano di Latina.

(US Toma Maglie, Cristina Mariano) – Arriva la prima vittoria anche in campionato per la Toma Maglie, reduce dal 5-3 in campo neutro contro il Taurisano. Al Comunale di Ugento, infatti, è andato in scena il secondo derby in pochi giorni. Alberto Giuliatto arriva con un turnover voluto, ma al tempo stesso anche forzato per via delle assenze dovute agli infortuni. Prima da titolare per Oltremarini, conferma per Bah come prima punta e capitan Ongania; ritorno per Galvez e Guevara, oltre ai più giovani Martina e Mazzei. L’avvio di match è frammentato dai tanti stop dell’arbitro per falli e contrasti di gioco. Il Taurisano, però, è quello che per primo tenta l’affondo, ma il guardalinee sbandiera il fuorigioco. La Toma Maglie risponde con impostazione dalle retrovie: Guevara per Bah, ma è lungo. Il primo squillo del Maglie arriva da un calcio di punizione per vie centrali, la battuta, però, è una telefonata a Rollo. Gioco equilibrato e che si svolge pressoché a centrocampo campo. Le spinte vengono fermate dalle rispettive difese. Al 23’ episodio in area di rigore giallorossa: Carretta esce e ferma l’avversario granata, ma per il direttore di gara è carica sul portiere. Arrivano le prime proteste del Taurisano che si accentuano al 34’ sul vantaggio ospite. Ongania tocca palla spedendola verso la trequarti avversaria. La difesa prova a deviare, ma il tocco si trasforma in un assist per Oltremarini, che triangola con Bah. Il guineano spedisce in porta. Passano appena due minuti e il Maglie trova il gol del raddoppio. Al 37’ ci pensa Alfarano, che servito da Diaz si inventa il tiro a giro che supera Rollo. Nel finale di primo tempo il Taurisano prova a reagire e trova l’opposizione fallosa degli ospiti. Calcio di punizione dalla trequarti e pericolo per Carretta, ma il pallone finisce fuori. Nel terzo minuto di recupero Toro che protesta ancora a causa di un tocco su Andrade, per l’arbitro è simulazione dell’11

granata. Nella ripresa Taurisano subito pericoloso ma guadagna solo un calcio d’angolo, sul quale Carretta mette la mano. Al 3’, però, la Toma Maglie trova il tris: ancora Bah. Corner per i giallorossi, Rollo ribatte, l’azione prosegue e il pallone arriva a Galvez che serve il 28

giallorosso, lucido e letale sotto la porta. Quattro giri di lancetta e un tentativo di reazione da parte dei padroni di casa dopo, arriva anche il poker. Contropiede magliese dopo l’involata di Andrade, con Oltremarini a spingere nella parte opposta. Riceve da dietro l’attaccante giallorosso che dribbla il portiere per poi gonfiare la rete. Sul 4-0 la Toma inizia a calare il ritmo e a cullarsi un po’ troppo, lasciando spazio di manovra a un Taurisano ancora vivo e che vuole riprendere la partita. Infatti, al quarto d’ora della ripresa, arriva il gol che riduce le distanze: Maiolo riceve da Andrade ancora in volata sulla fascia destra. Il Taurisano continua a pressare, trovando un Maglie più morbido e crea occasioni sia su azione che su calci piazzati. I granata di Mimmo Oliva trovano anche il raddoppio, che va a dimezzare le distanze: ci pensa Mingiano. Taurisano galvanizzato e Maglie che si risveglia. Superata la mezz’ora gli ospiti cercano di scrivere la parola fine sul match con il gol di Santomasi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A lui, dieci minuti più tardi, risponde ancora Mingiano con un fendente sul quale Carretta non può nulla. In pieno recupero e sul filo del triplice fischio arriva il tentativo di Ongania, respinto in angolo. Non c’è, però, più tempo e il Maglie esce dal rettangolo verde con la prima vittoria in campionato.

GALLIPOLI-BRILLA CAMPI 1-2

RETI: 39′ pt Marti (BC), 3′ st Godoy (G), 29′ st Mariano (BC)

GALLIPOLI: Menendez, Marzio (1′ st Minnella), Sansò (1′ st Abbate), Cardinale (25′ st Raia), Fernandez, Bonoha, Camacho, Beitia, Schirosi (1′ st Godoy), Gonzales, Megalhaes. All. Salvadore.

BRILLA CAMPI: Alonso, De Luca (35′ st Vantaggiato), Layes, Milessi, Caravaglio, Giglio, Calò, Flordelmundo, Cavaliere (35′ st Carrozzo), Marti (16′ st Mariano), De Gaetani. All. Calabuig.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

VIRTUS MOLA-TARANTO 2-3

RETI: 8′ pt Capobianco (M), 32′ pt Etchegoyen (T), 46′ pt Amoruso (M), 9′ st Konate (T), 20′ st Imoh (T)

VIRTUS MOLA: Colonna, Dell’Acqua, Natuzzi, Daniele, Radicchio, Tarantino (19′ st Schirizzi), Amoruso, Ungredda, Pignataro (24′ st Anaclerio), Capobianco, Quarta (12′ st Mosquera). All. Caricola.

TARANTO: De Simone, Brunetti, Konate, Derosa, Souare (22′ st Delvino), Etchegoyen, Di Paolantonio, Calabria (24′ st Marino), Monetti (47′ st Terrana), Imoh (35′ st Kordic), Russo (17′ st Malltezi). All. Danucci.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

N. SPINAZZOLA-GALATINA 1-1

RETI: 25′ pt Cagnetta (S), 5′ st rig. Avantaggiato (G)

N. SPINAZZOLA: Liso, Zingaro, Cagnetta, Colonna (36′ st Colamesta), Losappio, Ripanto, Ricchiuti (19′ st Cucumazzo), Bonanno, Dibari (13′ st Di Palma), D’Onofrio (28′ st Morella), Ousfar (19′ st Leone). All. Di Domenico.

GALATINA: Caroppo, Giglio, Vigliotti, Trofo (20′ st Maraschio), Signore, Avantaggiato (20′ st Piccinno, 38′ st Oliveros), Monteduro, Dell’Anna, Valentini (38′ st Castrì), Karim, Martano (39′ st Ria). All. Longo.

ARBITRO: Simone di Bari.

ATL. RACALE-ATL. ACQUAVIVA 1-2

RETI: 14′ pt e 40′ st Guglielmi (A), 17′ st Abatelillo (R)

ATL. RACALE: Colazo (1′ st De Fabrizio), Thiam, De Vito, Pirretti, Galan, Pennetta, De Donno (1′ st Corvaglia), Perez, Arias (27′ st Carrino), Barbero, Ria Nzuzi (13′ st Abatelillo). All. Sportillo.

ATL. ACQUAVIVA: Ditoma, Angelini, Acuna (20′ st Carucci), Fucci, Taal, Colaci, Guglielmi (41′ st Patruno), Ferrante (47′ st Lenoci), Fernandez (13′ st Garcia), Girardi (27′ st Vigna), Pucinelli. All. Solidoro.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

UC BISCEGLIE-BITONTO 1-2

RETI: 5′ st Pelosi (BIT), 28′ st Palazzo (BIT), 31′ st Soldani (UCB)

UC BISCEGLIE: Lullo, Bufi, Bocchino, Diomande (1′ st Ngom), Cappellari (20′ st Soldani), Talin (45′ st Loseto), Farinola (29′ st Ramos), Morra, Saani, Kone, D’Elia (17′ st Fracchiolla). All. Rumma.

BITONTO: Cozzella, D’Alba, Marchitelli, Cutrone, Pelosi (14′ st Gagliardi), Milella, Cariello, Cafarella (9′ st Catalano), Rotondo (51′ st Pizzulli), Palazzo (48′ st Filoni), Napoli (42′ st Mazzilli). All. Zinfollino.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

POLIMNIA-FOGGIA INCEDIT 2-0

RETI: 30′ pt Panebianco, 35′ pt Romano

POLIMNIA: De Giosa, Panebianco, Avantaggiati (20′ st Anaclerio), Nacci, Gernone, Marasciulo, Morleo, Buonamico (10′ st Mercurio), Serafino, Mendez, Romano. All. Anaclerio.

FOGGIA INCEDIT: Sciretta, Rubino, De Cotiis, Cortopasso, Dinielli, Joof, Bevilacqua, Ferrucci, Caruso, Dascoli (15′ st Zichella), Achik. All. La Salandra.

ARBITRO Albano di Taranto.