MARTINA-NARDÒ – Largo successo biancazzurro, per il Toro c’è poco da fare

Il Martina centra la seconda vittoria consecutiva in campionato superando nettamente il Nardò 3-0 davanti al proprio pubblico. Una prestazione convincente, costruita con un avvio arrembante nella prima mezz’ora e consolidata con attenzione e concretezza nella gestione del risultato. Per contro, i granata salentini hanno offerto una prova sottotono, con poche iniziative offensive e molti errori nei momenti decisivi.

Laterza conferma il 4-2-3-1 con Palermo riferimento offensivo, Santarpia e Resouf larghi e Virgilio schierato dietro la punta. Nardò con un 4-3-3 speculare ma poco incisivo. Bastano appena sessanta secondi ai padroni di casa per sbloccare il risultato: discesa del solito Resouf a destra, cross in area e deviazione che favorisce Zenelaj, bravo a piazzare un destro rasoterra sul palo di Galli. Il Martina resta padrone del gioco, mentre gli ospiti provano a reagire con un destro alto di Gatto e qualche iniziativa isolata.

Santarpia sciupa al 10’ una buona occasione su torre di Palermo, Galli è costretto agli straordinari su un altro tentativo di Resouf. Il Nardò fatica a rendersi pericoloso: Ndiaga al 31’ ci prova dal limite ma Martinkus blocca sicuro. Proprio allo scadere del primo tempo, il Martina raddoppia: sponda di Palermo al limite e Piriz inventa un sinistro preciso sul primo palo che vale il 2-0.

Nella ripresa il ritmo cala tra sostituzioni e un lungo stop per l’infortunio di Gigliotti, uscito in barella. Dal calcio piazzato successivo nasce il tris che chiude i conti: punizione di Zenelaj dalla trequarti, Galli respinge corto e Gatto, nel tentativo di anticipare gli avversari, infila nella propria porta per il 3-0. Da qui in poi il Martina controlla, dando spazio alle seconde linee. Zenelaj sfiora la doppietta con un destro da 30 metri, mentre Martinkus risponde con sicurezza alle rare conclusioni ospiti, compresi i tentativi di Margiotta nel finale.

Il match termina tra gli applausi delle due tifoserie gemellate. Per il Martina, porta inviolata e sensazione di crescita sia nel gioco che nella condizione atletica. Per il Nardò, invece, un’altra partenza ad handicap – gol subito dopo un minuto – e la necessità di lavorare per correggere gli errori che stanno condizionando l’inizio di stagione.

Domenica di derby per entrambe la prossima: Virtus Francavilla-Martina e Nardò-Gravina.

—

IL TABELLINO

Martina Franca, stadio “Tursi”

domenica 14.09.2025, ore 18

Serie D/H 2025/26, giornata 2

MARTINA-NARDÒ 3-0

RETI: 1′ pt Zenelaj, 42′ pt Piriz, 13′ st aut. Gatto

MARTINA (4-2-3-1): Martinkus; Mancini (5′ st Dieng), De Angelis, Llanos, Lupo; Zenelaj, Piriz (21′ st Mastrovito); Resouf (13′ st Ievolella), Virgilio (41′ st Tuccitto), Santarpia (31′ st D’Arcangelo); Palermo. All. Laterza.

NARDÒ (4-3-3): Galli; Calderoni, Gigliotti (17′ st Trinchera), Fornasier, Manuzzi; Minerva (33′ st Cirio), Risolo, De Luca (17′ st Margiotta); D’Anna (49′ st Garnica), Gatto (17′ st Tedesco), Ndiaga. All. Limone (De Sanzo squalificato).

ARBITRO: Fermo di Torre Annunziata.

RISULTATI E CLASSIFICA