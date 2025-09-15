LECCE – Sticchi Damiani: “Ci siamo disuniti dopo il 2-0 e non va bene. Bisogna sempre restare dentro la gara”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, al termine della gara con l’Atalanta ha offerto un’analisi lucida: «È stato un Lecce dai due volti. Nel primo tempo abbiamo disputato una grande partita, in campo si è visto più Lecce che Atalanta».

Poi il momento che ha cambiato la sfida: «L’episodio del primo gol ha segnato la svolta. Da lì la partita è cambiata, dopo il 2-0 ci siamo disuniti e questo non va bene. Dobbiamo rifletterci, capire cosa è successo: bisogna sempre restare dentro la gara, invece su quel gol ci siamo un po’ lasciati andare».

Sticchi Damiani guarda anche al processo di crescita: «È stata una partita severa nel risultato ma utile per crescere, se analizziamo il come e il perché di quanto accaduto».

Il presidente sottolinea i tanti volti nuovi: «Avevamo in campo cinque esordienti. Qualcuno ha mostrato un po’ di calo, ma abbiamo capito che su questi ragazzi possiamo lavorare. Mi è piaciuto molto Stulic, autore di una grande prova, e anche Sala ha dato segnali positivi».

Infine lo sguardo al futuro immediato: «Ora arriva il Cagliari al Via del Mare, di sera, reduce dalla vittoria sul Parma. Dobbiamo fare una grande partita: ce lo meritiamo». (Nuovo Quotidiano di Puglia)