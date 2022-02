LECCE – Ultimo allenamento prima di Alessandria: torna Rodriguez, fiocco azzurro per Tuia

Senza respiro, il Lecce, dopo il pareggio colto ieri col Benevento, si è già ritrovato stamani all’Acaya per l’unico allenamento, rifinitura a parte, in vista della trasferta di Alessandria di mercoledì pomeriggio.

La notizia buona è che è rientrato in gruppo Pablo Rodriguez, pronto a mettersi a disposizione del suo mister. Tra l’altro, l’unico gol stagionale dello spagnolo è stato realizzato proprio all’Alessandria nella gara d’andata. L’altra bella notizia è l’assenza di Tuia, per via della nascita del piccolo Leo. A riposo Dermaku e Faragò (che ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra, domani gli esami di approfondimento). Lavoro personalizzato per Bleve e Asencio.

Contro l’Alessandria mancherà Strefezza, squalificato per un turno insieme a Dickmann (Spal), Saric (Ascoli), Tounkara, Mattioli e Antonucci (Cittadella), Arrigoni (Como) e Juric (Parma), ma tornerà a disposizione Hjulmand, che ha scontato il suo stop contro il Benevento.

(foto: P. Rodriguez, archivio Coribello/SalentoSport)