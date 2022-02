PROMOZIONE/B – CD Gallipoli, partito il conto alla rovescia. Novoli e Tricase, vittorie d’alta quota: i tabellini della 18ª

Continua la corsa solitaria il CD Gallipoli che batte il Talsano e si porta a 51 punti, diciassettesima vittoria su 18 gare giocate, numeri da record. Tra un paio di giornate, i giallorossi potrebbero festeggiare la matematica ascesa in Eccellenza. Dietro, a distanza siderale, tiene bene il Novoli che s’impone su un Taurisano che ha vinto solo una delle ultime sette partite e che continua a scivolare giù. Rinviene forte il Tricase che vince lo scontro diretto di Leverano e porta a cinque la striscia di risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pari). Vince ancora lo Spartan Legend che fa il pieno di punti in quattro giorni e si porta in acque tranquille. In coda, il Galatina chiude la classifica con 15 punti ma una gara in meno. Pesante successo del Melendugno del neo allenatore Cannalire sul campo del Locorotondo. Riscatto del Capo di Leuca che cancella la gara con lo Spartan Legend e ne rifila tre al Veglie.

I tabellini della 18esima:

CD GALLIPOLI-TALSANO 5-1

RETI: 6′ pt Camara (T), 15′ pt Scialpi (G), 37′ pt Sansò (G), 48′ pt Malerba (G), 3′ st Doukoure (G), 25′ st Negro

CD GALLIPOLI: Passaseo, Caputo (15′ st Legari), Matere, Greco, Atif (30′ st Alligri), Cardinale, Sansò (29′ st Nazaro), Malerba (15′ st Barone), Iurato (19′ st Negro), Doukoure, Scialpi. All. Carrozza.

TALSANO: Miccoli, Montervino (38′ pt Peluso S.), Giannotta, Bello, Franco (9′ st Fretta), Dima, Grillo (1′ st Martino), Camara (38′ st Cucci), Peluso C., Mignogna, De Comite. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

—

CAPO DI LEUCA-VEGLIE 3-0

RETI: 8′ pt Florio, 30′ st Ponzo, 40′ st Greco

CAPO DI LEUCA: Ciardo, Imperato, Frisullo (37′ st De Giorgi), Florio, Crisafulli (42′ st Fersini), Caracciolo, Desiderato (34′ st Arbace), Ferraro M., Ponzo, Monteduro (42′ st Inguscio), Greco (42′ st Ciullo). All. Corvaglia.

VEGLIE: Melissano, Errico, De Mauro, Lopez, Gurau, Voges, Verri, Commendatore (18′ st Reuvers), Mossolini, Lillo, Campioto (4′ st Di Giulio). All. Politi.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

NOTE: espulsi Ferraro M. (CDL), Voges (V).

—

NOVOLI-TAURISANO 1-0

RETI: 15′ pt Palazzo

NOVOLI: Isceri, Tarantino, Conte, De Blasi (43′ st Perrone), Indirli, Quarta, Delgado, Cocciolo, Massaro, Poleti, Palazzo (41′ st Martina). All. Angelè.

TAURISANO: Potenza, Arnisi, Musio, Di Seclì (9′ st Zilli), Ciurlia, Gigante, Torsello (41′ st Provenzano), Galati, Luca, De Giorgi (35′ st Scarlino), Manganaro (21′ st Vantaggiato). All. Bray.

ARBITRO: Schifone di Taranto.

—

LEVERANO-TRICASE 0-2

RETI: 25′ pt e 48′ st Manisi

LEVERANO: Tramacere, Puscio (34′ st Sperti), Muci (25′ st Pasculli), Giannuzzi, De Giorgi, Elia, Lauretti (20′ st Paiano), Konè, Pedone (8′ st Fonte), Capristo, Spedicato (9′ st De Michele). All. Renis.

TRICASE: Bibba, Mauro, Palumbo, Citto, Rizzo, Silva, Orlando, Diallo, Manisi, Rosafio (31′ st Moretto), D’Amico (39′ st Conde). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Salomone di Bari.

—

P. SPARTAN LEGEND-GALATINA 2-0

RETI: 6′ st Ciriello, 44′ st Camara I.

SPARTAN LEGEND: Giampetruzzi, Olindo, Alassia, Nazaro, D’Aprile, Bruno (7′ pt Pizzolla), Sciacoviello (23′ st Camara I.), Camara S., D’Angelo (29′ st Perrone), Letizia, Ciriello (40′ st Sana). All. Passarelli.

GALATINA: Margiotta, Leanza, Piscopo, Zaminga, Bramato, De Razza, Botrugno (39′ st Murrone), Pascali (38′ st Vantaggiato), Garrapa (14′ st Stifani), Carciullo (17′ st De Pascalis). All. Contaldo.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

—

AVETRANA-BRILLA CAMPI 1-2

RETI: 8′ pt Carlà (BC), 28′ pt Diop (BC), 6′ st Sanyang (A)

AVETRANA: Lamaroina (Tolardo), Kofol, Maggio, Eleni, Talò (Trisciuzzi), Tamborrino, Sanyang, Gioia, Toumi, De Luca (Moscogiuri), Lecce (Pasqua). All. Franco.

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Longo, Iaia A., Iaia S., Tondo, De Ventura, Diop (Simeone), Caravaglio, Podo, Marti, Carlà. All. Patruno.

ARBITRO: Tullo di Bari.

—

LOCOROTONDO-MELENDUGNO 0-1

RETI: 15′ st Permeti

LOCOROTONDO: Costantino, Angelini, Legrottaglie, Neglia, Venere (30′ st Calia), Fumarola, Colucci, Longo, Palazzo (15′ st Galiano), Serio (1′ st Lacirignola), Salamina (43′ st Salatino). D. acc. Cupertino.

MELENDUGNO: Nuzzaci, De Giorgi, Conte, Cretì, Magnolo, lenti (6′ st Gurau), Permeti, Nocco, Chiffi (47′ st Verri), Fanigliulo, Vergari. All. Cannalire.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

(foto: il Città di Gallipoli esulta coi suoi tifosi)