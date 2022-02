ECCELLENZA/B – Martina con la testa altrove, il Manduria ne approfitta. Ugento secondo, ok Racale: i tabellini

Con la testa forse già alla finale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza (giovedì in casa del Barletta), il Martina cede il passo al Manduria incassando la seconda sconfitta stagionale e nelle ultime tre partite. Boccata d’ossigeno per i biancoverdi che ritornano a prendere i tre punti dopo tre partite ed escono, momentaneamente, dalla zona playout. Ne approfitta l’Ugento per accorciare le distanze dalla vetta a -11 e a staccare il Gallipoli, battuto dal Mola. La Virtus lascia l’ultimo posto al Grottaglie che non riesce ad andare oltre un pareggio nella gara interna contro il Massafra. Allungano le rispettive strisce positive Ostuni e Otranto, mentre torna a vincere il Racale dopo tre sconfitte consecutive, battendo il Sava in rimonta.

I tabellini della 18esima giornata:

MANDURIA-MARTINA 2-1

RETI: 6′ st Gulic (MAR), 29′ st Coccioli (MAN), 41′ st Goncalves (MAN)

MANDURIA: Russo, Pignatale, Coccioli, Lomartire (18′ st Giannotti), Gomez S., Dyeng, Gomez T., Napolitano (44′ st De Carvalho), Reilly, Goncalves, Scarci. All. Geretto.

MARTINA: Maggi, Giancola, Monteleone, Soldano (44′ st Mangialardi), Barrera, Fruci, Cerutti (14′ st Ancora), Teijo, Gulic (15′ st Falconieri), Delgado (31′ st Amatulli), pinto (31′ st Cappellari). All. Monicelli.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

—

VIRTUS MOLA-GALLIPOLI F. 3-2

RETI: 6′ pt Santomasi (G), 9′ pt Saani (M), 38′ pt Pinto (M), 41′ pt Tedone (M), 23′ st Medina (G)

VIRTUS MOLA: Doronzo, Colella, Scardicchio, Ngom, Difino, Amoruso, Tedone, Sisto (17′ st De Vito), Saani, Pinto (26′ st Stancarone), Dentico. All. Sisto.

GALLIPOLI F.: Russo, Solidoro (12′ st Miccoli), Hundt, Monteduro, Piscopiello, Sindaco (30′ st De Leo), Cascio, Maiolo, Itabel, Medina, Santomasi (12′ st Cortese). All. Oliva.

ARBITRO: Lovascio di Molfetta.

—

CASTELLANETA-UGENTO 0-2

RETI: 26′ st Gubello, 35′ st Cassano

CASTELLANETA: Coletta, Allan, Russo, pinto (28′ st Colasurdo), Sardella, Basile, Tisci (29′ st Campobasso), Pentimone, Francia, Martinez (10′ st Thioune), Abbate. All. Gamarro.

UGENTO: De Luca, Gubello, Taveri, Lopez, Galeandro, Cicerello, Chirivì, Marconato (30′ st Cassano), Stefanizzi (16′ st Navarro), R. Hurtado (41′ st Deligio), Pinto. All. Salvadore (squal.).

ARBITRO: Bonomo di Collegno.

—

OSTUNI-DC OTRANTO 1-1

RETI: 35′ pt Faccini (OST), 3′ st Tourè (OTR)

OSTUNI: Schina, De Martino, Damicis (44′ st Cardinale), Marino D., Gazzoni, Chiochia, Molfetta (30′ st Marzio), Angelini, Caruso, Faccini, Benedetti (34′ st Pagone). All. Bruni.

DC OTRANTO: Caroppo, Falco, Mancarella, Valentini, Signore, Piccinno (26′ st Buongiorno), Cisternino, Mariano, Tourè, Villani (32′ st Angelini), De Luca. All. Manco.

ARBITRO: Piciaccia di Barletta.

—

TOMA MAGLIE-GINOSA 2-2

RETI: 17′ pt Lovecchio (G), 4′ st Fumai (G), 11′ st rig. e 38′ st rig. Alemanni (M)

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Giovane (45′ st Coppola), Cabrera (4′ st Cavaliere), Pasca, Maraschio, Romano (30′ st Marcuccio), Politi, Mosca, Flordelmundo, Alemanni. All. Luperto.

GINOSA: Gallitelli, Scatigna, Bitetto, Guerra, Ola, De Palma, Pulpito (40′ pt Donvito), Romeo (37′ st Dentamaro), Lovecchio (33′ st De Carlo, 46′ st Verdano), Fumai, Facecchia. All. Pizzulli.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

—

GROTTAGLIE-S. MASSAFRA 1-1

RETI: 5′ pt Girardi (M), 8′ pt Pecora rig. (G)

GROTTAGLIE: Laghezza, Corbier, Venneri, Pecora, Santoro, Danese (43′ st Galeone), Caporusso, Marchetti, Melono, Malagnino, Conte (19′ st Rondini). All. Molino.

MASSAFRA: Pizzaleo, Appeso, Odone, Gori, Zizzi, Carlucci, Notaristefano (22′ st Guarino), Venza (22′ st Cristofaro), Beltrame, Girardi (48′ st Camassa), Vapore. All. Pizzonia.

ARBITRO: Lucanie di Molfetta.

—

ATL. RACALE-SAVA 3-1

RETI: 38′ pt D’Arcante rig. (S), 7′ st rig. e 40′ st Pirretti (R), 10′ st Potenza (R)

ATL. RACALE: Reho, Reyes, Romano, Pirretti, Casalino, De Maria, Pennetta (47′ st Stella), Aprile, Potenza (16′ st Pisanello), Silva, Dominguez. All. Mitri.

SAVA: MAraglino, De Gregorio, Greco, Aquaro, Fabiano, D’Arcante, De Luca, Cimino, Giammaruco (20′ st Procida), Zaccaria (30′ st La Corte), Quarta. D. acc. Pichierri.

ARBITRO: Albione di Lecce.

(foto: il Manduria esulta coi suoi tifosi)