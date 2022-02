SERIE D/H – Vincono le prime, il San Giorgio esce dalle sabbie mobili: i tabellini della 23ª

Vincono le prime della classifica nella 23esima giornata di Serie D girone H: il Cerignola (1-0 sul Casarano), il Bitonto (2-1 sul Molfetta, che non perdeva da una vita), il Fasano (di misura con la Mariglianese) e il Gravina (2-3 a Nardò). Il San Giorgio, vincendo la quarta partita di fila, si porta a metà classifica ed esce dalla zona caldissima, nella quale si trovava sino a poco tempo fa. In coda, colpaccio del Matino che appaia il Brindisi (che ha una gara in meno) all’ultimo posto e inguaia il Nola.

I tabellini:

A. CERIGNOLA-CASARANO 1-0

RETI: 46′ pt Loiodice

A. CERIGNOLA (4-3-3): Tricarico; Dorval, Allegrini, Sirri, Vitiello; Agnelli, Tascone (28′ st Manzo), Giacomarro (40′ st Russo); Loiodice (45′ st Ciccone), Malcore (34′ st Palazzo), Achik (42′ st Botta). All. Pazienza.

CASARANO (4-4-2): Iannì; Vitofrancesco, Sanchez (38′ st Tedesco), Rizzo, Raimo (9′ st Coronese); Atteo, Fontana (30′ st Ribeiro), Logoluso (21′ st Prinari), Montinaro; Santarcangelo, Dambros (21′ st Dellino). All. Monticciolo.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

NOTE: espulsi Sirri 48′ st e Agnelli 50′ st (CE).

—

BITONTO-MOLFETTA 2-1

RETI: 44′ pt Taurino (B), 33′ st Fedel (M), 50′ st Turitto (B)

BITONTO (4-2-3-1): Lonoce; Lacassia (38′ st Stasi), Petta, lanzolla, Guarnaccia; Addae, Piarulli (44′ st Manzo); D’Anna (27′ st Turitto), Lattanzio (44′ st Iadaresta), Taurino (44′ st Palumbo); Santoro. All. De Luca.

MOLFETTA (3-4-1-2): Viola; Pinto, Panebianco, Lobjanidze; Giambuzzi, Monaco, Guadalupi, Fedel; Gjonaj (10′ st Kordic); Genchi (36′ st Cardamone), Pozzebon (46′ st Cappiello). All. Bartoli.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

—

BRINDISI-SORRENTO 0-2

RETI: 41′ st Mezavilla, 43′ st Petito

BRINDISI (4-3-3): Cavalli; Romano (32′ st Laneve), Spinelli, Stranieri, Colaci; Badje, Triarico (47′ pt De Luca), Esposito (10′ st Morleo); Silvestro, Lopez, Trovè (17′ st Meneses). All. Di Costanzo.

SORRENTO (4-4-2): Del Sorbo; Rizzo, Virgilio, Manco, Acampora; la Monica (45′ st Diop), Cacace, Selvaggio (8′ st Petito), Gargiulo; Tedesco (8′ st Mezavilla), Ripa. All. Cioffi.

ARBITRO: Lipizer di Verona.

—

CASERTANA-BISCEGLIE 1-1

RETI: 9′ pt Felleca (C), 26′ st Acosta (B)

CASERTANA (4-2-3-1): Carotenuto; Rossi, Colacicchi, Munoz, Monti; Feola, Vacca (28′ st Maresca); Addessi, Mansour, Felleca (13′ st Kosovan); Favetta (25′ st Diaz). All. Feola.

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Urquiza, Coletti, Ligorio (13′ st Sandomenico); Izco (20′ st Rubino), liso, Cozza, Ferrante (46′ st Fucci), Farinola (8′ st Cianciaruso); Acosta, Coria (40′ st Bottari). All. Cazzarò.

ARBITRO: Terribile di Bassano.

—

FRANCAVILLA-SAN GIORGIO 0-1

RETI: 39′ pt aut. Polichetti

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Di Ronza (15′ st Nicolao), Russo, Ferrante (26′ st De Marco); Cristallo (22′ st Vaughn), Melillo Ezequiel, Ganci, Gentile (15′ st Antonacci), Polichetti (30′ st Petruccetti); Nolè, Croce. All. Ragno.

SAN GIORGIO (3-5-2): Bellarosa; Guarino, Cassese, Pepe; Ruggiero, Di Pietro, Navas, Argento, De Siena; Varela, Mancini (40′ st Onesto). All. Ambrosino.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo.

—

LAVELLO-TEAM ALTAMURA 0-0

LAVELLO (4-3-3): Chironi; San Roman, Onraita, Di Fulvio, Massa (15′ st Mannina); Dominguez, Grande (38′ st Caruso), Maercellino; Mercuri (45′ st Militano), Sessa (16′ st Basrak), Ouattara. All. Zeman.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Clemente, Mattera, Sall; Moser (35′ st Dayawa), Russotto (21′ sgt Massari), Baradji, Lucchese (27′ st Ziello), Casiello (13′ st Tazza); Tedesco (27′ st Abreu), Molinaro. All. Dibenedetto.

ARBITRO: Striamo di Salerno.

—

MARIGLIANESE-FASANO 0-1

RETI: 41′ st Battista

MARIGLIANESE (4-4-2): Maione; De Giorgi, De Angelis, De Martino, Pantano; Tommasini, Faiello, Langella (42′ st Ragosta), Esposito (36′ st Tagliamonte); Aracri (14′ st Palumbo), Massaro. All. Sanchez.

FASANO (4-4-2): Ceka; Del Col M., Camara P., Capomaggio, Gorzelevski; Callegari T., Losavio (35′ st Bianco), Lezzi (18′ st Sosa), Forbes (26′ st Battista); Corvino (42′ st Bernardini), Calabria. All. Danucci.

ARBITRO: Dini di Città di Castello.

NOTE: espulsi Pantano (M) al 13′ st, Ragosta (M) al 47′ st.

—

NARDÒ-GRAVINA 2-3

RETI: 2′ pt Tommasone (G), 4′ pt Cancelli (N), 31′ pt Mariano (N), 37′ st Kharmoud (G), 49′ st Diop (G)

NARDÒ (4-3-1-2): Petrarca; Trinchera, De Giorgi, Masetti, Dorini; Mengoli, Fiorentino, Cancelli; Mancarella (46′ st Valzano); Puntoriere (26′ st Cristaldi), Mariano (16′ st Alfarano). All. De Candia.

GRAVINA (3-5-2): Vicino; Rechichi (13′ st Galardi, 45′ st Macario), Gilli, Giglio (36′ pt Sgambati, 23′ st Krvtesvki); Popolo, Chacon, Tuninetti, Borgia (13′ st Scalisi), Kharmoud; Diop, Tommasone. All. Summa-Ragone.

ARBITRO: Liotta di Castellammare.

NOTE: espulsi al 3′ st De Giorgi (N) per aver interrotto una chiara occasione da gol; 18′ st Cancelli (N) per gioco violento; 20′ st Mascolo (G), Manca (N) dalla panchina; ds Toma (N) a fine gara.

—

NOCERINA-ROTONDA 4-2

RETI; 2′ pt Saporito (N), 14′ pt e 19′ st Mancino (N), 22′ pt e 35′ st Corado (R), 6′ st Garofalo (N)

NOCERINA (3-4-1-2): Venditti; Bruno, Donida, Garofalo; Esposito (22′ st Chietti), Bovo (30′ pt Donnarumma), Vecchione, Saporito; Mancino (44′ st Gaudino); Dammacco (30′ st Talamo), De Martino (12′ st Cuomo). All. Cavallaro.

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Valerio (5′ st Kapustins), Giordano, Sanzone; Valenti (30′ st Pichard), Ceesay (20′ st Garritano), Rotella, Boscaglia (15′ st Savarino), Leone (25′ st De Foglio); Corado, Baldeh. All. Donato.

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino,

NOTE: espulso Polizzi (R) al 3′ st.

—

VIRTUS MATINO-NOLA 2-1

RETI: 17′ pt rig. Figliolia (N), 33′ pt Monopoli (M), 31′ st Inguscio (M)

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Meola, Mangione, Milongi (10′ st Cimino); D’Andria, Monopoli, Tarantino (1′ st Calò), Inguscio (41′ st Ancora), Patronelli; Palmisano, Morra (45′ st Fina). All. Branà.

NOLA (3-5-2): Cappa; Cassandro, Sicignano, D’Ascia; Togora, Staiano (15′ st Camara), Donnarumma (30′ st D’Angelo), Acampora (40′ st Ndiaye), Di Dato (4′ st Coratella); Figliolia (15′ st Zito), Ruggiero. All. De Stefano.

ARBITRO: Giampietro di Pescara.

