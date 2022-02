CASARANO – Il cuore non basta: sconfitta a testa alta sul campo della capolista Cerignola

Sconfitta a testa alta per il Casarano sul campo della capolista Audace Cerignola, che chiude anche in nove uomini per via della doppia espulsione di Sirri e Agnelli. Una prestazione che, comunque, fa ben sperare per il prosieguo del campionato, a partire dalla sfida interna di mercoledì con la Casertana che precede il derby col Matino di domenica 20.

Avvio spavaldo degli ospiti che creano un paio di interessanti situazioni, sventate con fatica dalla difesa dauna. Replica l’Audace con un tiro fuori di Giacomarro. Dambros, senza paura, cerca uno spiraglio nelle maglie della retroguardia locale ma Allegrini gli sbarra la strada. E ancora Dambros alla mezzora si fa minaccioso ma il Cerignola insiste prima con Loiodice (fuori), poi con Achik e Malcore (azioni sventate dai difensori rossazzurri). In pieno recupero, però, il Cerignola passa con Loiodice, servito da Achik, bravo a beffare sotto misura Iannì.

La ripresa non offre molti spunti sino a metà tempo, quando Malcore trova la rete del raddoppio, annullata per fuorigioco. Nella seconda parte di tempo, però, le note di cronaca non mancano: il Casarano va a caccia del pari in tutti i modi ma senza fortuna, anche in doppia superiorità numerica (espulso Sirri per un fallo violento su un avversario e Agnelli per scorrettezza a gioco fermo).

IL TABELLINO

A. CERIGNOLA-CASARANO 1-0

RETI: 46′ pt Loiodice

A. CERIGNOLA (4-3-3): Tricarico; Dorval, Allegrini, Sirri, Vitiello; Agnelli, Tascone (28′ st Manzo), Giacomarro (40′ st Russo); Loiodice (45′ st Ciccone), Malcore (34′ st Palazzo), Achik (42′ st Botta). All. Pazienza.

CASARANO (4-4-2): Iannì; Vitofrancesco, Sanchez (38′ st Tedesco), Rizzo, Raimo (9′ st Coronese); Atteo, Fontana (30′ st Ribeiro), Logoluso (21′ st Prinari), Montinaro; Santarcangelo, Dambros (21′ st Dellino). All. Monticciolo.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

NOTE: espulsi Sirri e Agnelli (CE).

