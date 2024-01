LECCE – Ufficiale, Strefezza saluta il Salento: l’italo-brasiliano vola al Como

Gabriel Strefezza è ufficialmente un calciatore del Como. L’ex capitano del Lecce, secondo quanto comunicato da via Costadura, si trasferisce sulle sponde lariane a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto. Il sito ufficiale del Como specifica il termine del riscatto: alla fine della stagione 2026/27. Non sono state rese note le cifre dell’affare dalle due società.

Secondo i colleghi di Tmw, l’importo pattuito è di 3,5 milioni di euro, più altri 500mila euro di bonus, più un ulteriore milione di bonus legato alle prestazioni del calciatore. Quindi, sui 5,5 milioni circa.

Arrivato a Lecce dalla Spal nell’estate 2021, dopo l’addio di Marco Mancosu e legato al club giallorosso con un contratto quadriennale (Corvino dichiarò, in sede di presentazione, di averlo seguito a lungo LEGGI QUI), fu assoluto protagonista nel campionato di Serie B vinto con Marco Baroni in panchina. L’italo brasiliano collezionò 35 presenze, condite da ben 14 gol e sei assist, giocando sempre da titolare tranne in un’unica occasione. Al termine di quell’annata, il neo acquisto del Como risultò il secondo miglior cannoniere del Lecce dietro Massimo Coda, miglior attaccante del campionato con 20 centri. Una coppia gol da ben 34 reti in due.

Baroni seppe valorizzare la sua velocità, abbinata alla tecnica sopraffina, schierandolo esterno d’attacco a tutta fascia. Con otto gol e quattro assist in 35 partite, Strefezza mise il suo zampino anche nella salvezza in Serie A dello scorso anno, aggiungendoci anche una rete in Coppa Italia. Nell’attuale campionato, però, la concorrenza sugli esterni è aumentata, sia numericamente, sia qualitativamente, il capitano giallorosso è lentamente scivolato dietro nelle gerarchie di Roberto D’Aversa, sino alla definitiva rottura arrivata in Lecce-Juventus di domenica scorsa, quando gli ha preferito il neo arrivato Santiago Pierotti e Nicola Sansone, reduce da uno stop per infortunio e, quindi, non ancora al meglio della forma. Strefezza chiude con 19 presenze (12 da titolare) e un gol su rigore, a tempo abbondantemente scaduto, in Lecce-Salernitana 2-0, oltre a due presenze e un gol (al Parma) in Coppa Italia.

Diventato uno degli idoli di tifosi grandi e piccini (soprattutto), Strefezza lascerà a Lecce uno splendido ricordo, di grande professionista e di uomo per bene.