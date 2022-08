LECCE – Ufficiale, Di Mariano lascia il gruppo e torna a “casa”

Per un nuovo elemento che arriva nella rosa del Lecce, un altro saluta il gruppo. Francesco Di Mariano, da oggi, è ufficialmente un calciatore del Palermo.

Il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica di aver raggiunto l’accordo con il Palermo F.C. relativo alle cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Di Mariano. Il giocatore è a Palermo per sostenere le visite mediche”.

L’esterno d’attacco classe 1996 era tornato a Lecce nella scorsa stagione per dare il suo contributo alla potenziale scalata verso la Serie A, riuscendoci appieno. Per Di Mariano, la scorsa è stata un’annata da ricordare, con 29 presenze e una in Coppa Italia, cinque gol realizzati e tre assist. Le scelte della società, inevitabilmente, lo hanno messo davanti alla prospettiva di trovarsi un’altra squadra. Di Mariano ha scelto quella della sua città, Palermo, per provare un’altra scalata verso quella che potrebbe essere la terza promozione consecutiva in massima serie.