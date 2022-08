VOLLEY B1/f – Melendugno, chiusura di mercato coi fiocchi: firma Ilaria Maruotti

Chiusura di mercato col botto per la Narconon Volley Melendugno. Nelle ultime ore, grazie al lavoro della società e del ds Alessandro Cisternino, i rossoneri hanno chiuso la trattativa con Ilaria Maruotti, schiacciatrice di valore, classe 1994, originaria di Roma.

Maruotti vanta esperienza in Italia e all’estero, a cominciare dalle società della sua zona (San Giorgio Fregene, Casal de’ Pazzi) che l’hanno portata alla convocazione nella nazionale azzurra giovanile che vinse medaglie alle olimpiadi di categoria, agli Europei e ai Mondiali. Nel 2012-13 approda a Conegliano in A1, al fianco di Francesca Piccinini. Dopo due stagioni in Veneto, Maruotti riceve la chiamata dalla Finlandia (Naiset), prima di tornare in Italia al Cisterna in A2. E ancora: Sassuolo in B1, Olbia per un biennio, Helvia Recina, con cui conquista la Coppa Italia. L’anno scorso ha giocato ancora a Olbia in A2.