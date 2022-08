LECCE – C’è un nuovo arrivo a centrocampo: ingaggiato il norvegese Mathias Normann

C’è una nuova freccia all’arco di Marco Baroni. Da pochi minuti, Mathias Normann è ufficialmente un calciatore del Lecce.

Centrocampista centrale, classe 1996, di nazionalità norvegese, Normann arriva a titolo temporaneo dal Rostov, club russo di prima serie.

Cresciuto in patria, nel Bodo Glimt, esordisce in prima squadra nel 2016, collezionato 27 presenze in campionato e sei in Coppa, con tre gol e tre assist. Nella stagione successiva si divide tra il Bodo e il Molde, mettendo insieme solo 15 gettoni di presenza. È al Molde anche nella prima parte del 2018, prima di trasferirsi in Gran Bretagna, al Brighton e Hove Albione Under 23, nel campionato delle riserve di Premier League. Nel 2018/19, poi, passa al Rostov, in Russia, dove, in quatto stagioni, colleziona 81 presenze e tre gol, esordendo anche in Europa League. Nell’ultima stagione ha giocato ancora in Inghilterra, in Premier League, nel Norwich (25 presenze e un gol).

Normann è un nazionale norvegese: nelle selezioni minori della sua patria, ha racimolato due presenze nell’under 17, una nell’under 18, una nell’under 21 e 12 in nazionale maggiore, segnando anche un gol.

Intanto, ieri pomeriggio il gruppo è tornato ad allenarsi dopo il ko in extremis con l’Inter. Tuia e Askildsen si sono allenati col gruppo, Cetin e Dermaku hanno lavorato a parte. Oggi doppia seduta all’Acaya. Sabato sera alle 20.45, trasferta in casa del Sassuolo, ieri sconfitto a Torino dalla Juventus per 3-0.

(foto: M: Normann, ph fc-rostov.ru)