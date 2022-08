LECCE – Sticchi Damiani: “Spingiamo la squadra e sosteniamo i ragazzi”. Liguori: “Il percorso è quello giusto”

Presidente e vice presidente del Lecce, nelle ore successive alla sconfitta in extremis contro l’Inter, hanno affidato, ai rispettivi social, alcune brevi considerazioni.

Così Saverio Sticchi Damiani, che ritorna sulle critiche sulla campagna acquisti e cessioni, ricevute da una parte della tifoseria, via social: “Stasera orgoglio salentino in campo e sugli spalti. Dopo due mesi di incomprensibili bocciature social ad ogni acquisto ed a ogni cessione, proviamo a spingere questo Lecce ed a sostenere i ragazzi. È cosi bello tifare Lecce…”.

Corrado Liguori, vice presidente, ha avuto problemi d’insonnia: “E chi dorme… Sentimenti e sensazioni contrastanti, felicità per la prestazione di livello assoluto contro una delle squadre più forti se non la più forte. Consapevolezza che il percorso intrapreso è in ogni caso quello giusto. Rabbia per il goal subito a due secondi dalla fine; Esaltazione per uno stadio che batteva forte giallorosso con tifosi senza eguali in Italia… Mi tengo la felicità, la consapevolezza e l’esaltazione cercando di ammutolire la rabbia e provare a dormire. La maglia in ogni caso è stata adeguatamente sudata“.

(foto: L’esultanza di Ceesay al gol del momentaneo pareggio – ph Coribello/SalentoSport)