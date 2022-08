CASARANO – Costantino a chiusura del ritiro: “Gruppo ricettivo e voglioso, il Lavello ci dirà a che punto siamo”

Si è chiuso il ritiro pre-campionato del Casarano in quel di Fiuggi. Ultima entrata di mercato, in ordine cronologico, è stata quella di Cristian Boateng, centrocampista centrale classe 2000 di origine spagnola, ex Marbella e UP Plasencia.

Le dichiarazioni dell’allenatore rossazzurro, Giovanni Costantino, già proiettato all’esordio stagionale di domenica a Lavello in Coppa Italia: «Non posso che essere soddisfatto dell’attività dei ragazzi durante queste due settimane di intenso lavoro. Ho visto uomini prima di tutto che non si sono risparmiati e che hanno lavorato duramente. Con il mio staff abbiamo sottoposto la squadra a dei carichi di lavoro piuttosto importanti che verranno smaltiti nel corso dei prossimi allenamenti per far venir fuori velocità e brillantezza. Ringrazio la società per averci messo a disposizione una sede ideale e delle strutture adeguate per poter svolgere il nostro lavoro. Dal punto di vista tattico abbiamo iniziato a porre le basi per quello che sarà il nostro principio di gioco, ho visto un gruppo ricettivo e voglioso di mettere in campo le idee di cui abbiamo discusso nel corso dei giorni trascorsi nel ritiro di Fiuggi. Ci siamo lasciati con la consapevolezza che da mercoledì si ritornerà a corre e sudare sul campo, il calendario ci mette davanti subito ad una sfida importante in cui c’è in palio il passaggio del turno. Davanti a noi troveremo il Lavello che è una squadra che gioca insieme da tanto tempo e hanno le qualità per poter pensare ad un campionato importante. E’ una partita che mi permetterà di capire a che punto è il percorso di crescita di questa squadra».

(foto: al centro, Giovanni Costantino)