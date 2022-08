LECCE – Baroni: “Peccato, non meritavamo la sconfitta all’ultimo secondo. Dispiace per il nostro meraviglioso tifo”

Il Lecce rimane con l’amaro in bocca, dopo aver pregustato un pari al cospetto dell’Inter, poi svanito all’ultimo secondo. In sala stampa, Marco Baroni ha parole d’elogio per i suoi ragazzi, ben conscio che la strada per la salvezza sarà, però, lunghissima.

Le parole del tecnico: “Avevo chiesto ai ragazzi una visione di gioco per costruire qualcosa e per fare ciò occorreva una prestazione importante di fisico e di testa, che c’è stata. Il pubblico è stato meraviglioso e per noi sarà fondamentale. Non è facile andare sotto contro l’Inter alla prima occasione, ma poi ci siamo compattati e, piano piano, abbiamo trovato le giuste distanze per fare una pressione più alta. Siamo entrati in campo bene nel secondo tempo e, dopo il gol, ho chiesto alla squadra di non abbassarsi. Chi è entrato, poteva fare meglio. L’Inter calciava solo palloni alti. Ci rimane una bella prestazione. Abbiamo creato bene con Hjulmand e poi abbiamo presidiato bene l’area, poi ci sono mancate le energie. Il nostro gruppo giovane? A loro dico che il calcio non ha età. Vedi Gonzalez, va forte e lo metto in campo ha dimostrato più voglia rispetto a Helgason. Noi lavoreremmo tutti insieme e ve lo ricordo nonostante qualcuno parli di sè. Spiace per il nostro pubblico, non meritavamo una sconfitta all’ultimo secondo. La salvezza è lontanissima ma lavoreremo giorno per giorno. Attraverso il gioco e la determinazione, possiamo dire la nostra. Ceesay? Ha dato tanto, come Di Francesco che non era al top. Peccato. Serviva un ultimo sforzo”.

La squadra si ritroverà domani pomeriggio all’Acaya per il primo allenamento in chiave Sassuolo.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)