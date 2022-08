LECCE – Tra certezze acquisite e nuovi innesti, quante sono le possibilità di salvezza dei giallorossi?

Saranno quasi in 20.000, solo come abbonati, a sostenere il Lecce di Marco Baroni in un campionato che si preannuncia complesso fin dall’esordio, data la sconfitta di misura subita in casa contro l’Inter. Superato ampiamente il record di abbonati dell’ultima stagione in massima serie: il pubblico sarà il classico valore aggiunto per i salentini, al Via del Mare come in trasferta. Sul piano prettamente tecnico invece, è scontato parlare di obiettivi. Il Lecce punta a non ripetere ciò che è successo nell’ultima stagione in A. Salvezza a tutti i costi, tra certezze acquisite e nuovi innesti.

Falcone, Cetin, Frabotta, Askildsen, Bistrovic, Ceesay e Di Francesco sono i nomi – al momento – più effervescenti del calciomercato di Pantaleo Corvino e dell’area tecnica, quelli che con ogni probabilità comporranno l’undici di partenza di Marco Baroni. Frabotta riparte dal Salento dopo gli ultimi problemi fisici avuti a Verona e si lascia andare a dichiarazioni inequivocabili e ottimistiche: “Rinasco a Lecce per tornare come ai tempi della Juve”. Adesso è in Salento per scrivere un’altra storia. Ceesay è la scommessa da 20 gol per il Lecce: tanti ne ha segnati da vicecapocannoniere in Svizzera, con lo Zurigo. Sarà il rigorista di Baroni. Un po’ Torres un po’ Lacazette. Mancino poliedrico, sa adattarsi a entrambe le corsie. Resta da capire se saprà invece adattarsi ai difensori italiani. Lameck Banda è l’ultimo arrivato in casa giallorossa. Corvino punta anche su di lui per la salvezza. Per Aljosa Asanovic, ct dello Zambia, il tecnico giallorosso dovrà aiutarlo ad ambientarsi, ma dopo quella fase lascerà tutti a bocca aperta: esterno di 21 anni dallo Zambia, cavalcate e dribbling con il pallone al piede. Il nuovo Camoranesi, dicono. Va al Palermo, invece, il numero 10 dei salentini, Francesco Di Mariano, sul quale in molti avrebbero voluto contare per la permanenza nella massima serie.

Nel complesso, ad oggi calciomercato leggermente in sordina per i salentini che nonostante i rinforzi ha incrementato solo del 18% il valore della rosa che attualmente resta penultima in campionato secondo i dati di Transfermarkt: 48,83 milioni circa. Il reparto difensivo è quello che andrebbe puntellato con altri innesti mentre il centrocampo appare il più attrezzato per la categoria. La probabile formazione tipo per Marco Baroni potrebbe essere questa: Falcone, Gendrey, Tuja, Dermaku, Frabotta, Normann, Hjulmand, Bistrovic, Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Un undici iniziale dal valore complessivo di 30 milioni circa impostato con un 4-3-3 per ottenere l’obiettivo salvezza.

Salvezza chiacchierata anche dai bookmakers, che hanno già ampiamente delineato lo scenario delle squadre che dovranno contendersi la permanenza in Serie A. I salentini dovranno giocarsela sicuramente con Salernitana, Cremonese e altre mine vaganti tra cui Spezia, Empoli, Monza e Sampdoria. Ma per poter comprendere realmente le chance di salvezza dei salentini potrebbe essere utile consultare innanzitutto una guida su come aprire un conto scommesse per puntare sul Lecce e accedere così dal proprio account alle quote sempre aggiornate sui giallorossi, che sul piano statistico illustrano concretamente le possibilità di permanenza in massima serie per almeno due anni consecutivi.

Ma la stagione è lunga e siamo solo alle fasi iniziali. Nonostante la doppietta ai supplementari di Tounkara che ha steso i salentini al Via del Mare, regalando il passaggio del turno di Coppa al Cittadella e la sconfitta subita con un gol di Dumfries nel finale di partita contro l’Inter, il Lecce guarda al futuro con ottimismo, cercando di utilizzare gli ultimi giorni di mercato per puntellare ulteriormente la rosa in vista dei prossimi impegni. Primo su tutti quello contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Trasferta non tra le più semplici per i giallorossi, che proveranno comunque a mettere in campo la grinta vista contro i nerazzurri all’esordio.