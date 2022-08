LA CRONACA – Lecce lotta e orgoglio, ma all’ultimo istante festeggia l’Inter

Un Lecce tutto cuore sfiora l’impresa con l’Inter, che alla fine riesce ad espugnare il Via del Mare per 1-2. Solo un gol allo scadere piega i lupi affamati in giallorosso, che, complici le numerose assenze, soffrono tanto, ma che avrebbero meritato qualcosa in più per la grinta mostrata in campo. Si parte così con un ko che può far sperare per il futuro, soprattutto se dal mercato arriveranno innesti utili.

Baroni sorprende recuperando Cetin al centro della difesa ma schierando comunque Baschirotto al centro in coppia con il turco, completando poi il 4-3-3 con il tridente Strefezza-Ceesay-Di Francesco come da pronostico. Per Inzaghi solito 3-5-2 ma Darmian preferito a Dumfries e la LuLa in avanti. L’inizio di match va come peggio non potrebbe per il Lecce, che va subito sotto dopo 100 secondi. Cross dalla sinistra di Dimarco, sponda di Darmian e facile appoggio in rete di Lukaku. I giallorossi provano a reagire e vanno subito al tiro con Strefezza, deviato in angolo. Al decimo ancora nerazzurri alla conclusione con Chalanoglu che chiama Falcone alla doppia parata. L’estremo ex Samp si ripete al 21′ sul destro al volo centrale di Barella. I salentini lottano su ogni pallone ed in questo frangente l’Inter è in difficoltà. Al quarantesimo l’occasionissima per il pareggio sui piedi di Strefezza che, servito da Di Francesco, di destro calcia non abbastanza forte per battere Handanovic. Tre giri di lancette e le due ali si invertono i compiti: cross dell’italo-brasiliano e colpo di testa dell’ex Empoli ampiamente alto. L’ultimo brivido della prima frazione è nella punizione di Bistrovic che, deviata dalla barriera, si perde in corner prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Lecce parte a duemila e fa un solo boccone degli avversari, trovando il gol al 48′. Palla lunga per Ceesay, perfetto uno-due con Di Francesco e diagonale vincente del gambiano che si infila all’angolino basso. Ed i padroni di casa vanno anche vicini al raddoppio con Strefezza che tenta un destro a giro dal limite largo di non molto. Solo un super Handanovic nega a Bistrovic il gol su punizione: è il sessantunesimo e la respinta dello sloveno sul siluro del croato è super. Solo cinque minuti dopo Falcone è nuovamente chiamato in causa sul mancino al volo di Dimarco. Trema la porta di Falcone al 68′ quando il neo entrato Dumfries svetta più in alto di tutti e coglie in pieno il palo su traversone di Bastoni. Otto minuti ed il neo entrato Banda vola sulla sinistra, si accentra e sfiora il gol di destro. Bravissimo invece Falcone al minuto settantatotto, prima sul colpo di testa di De Vrij e poi sul destro di prima intenzione di Lautaro. All’ultimo istante, quando sembrava fatta, il gol dell’Inter. E’ il novantaquattresimo ed il colpo di testa di Lautaro trova il tap in da due passi di Dumfries che gonfia la rete per l’1-2.

Sabato prossimo altra sfida serale per il Lecce sul campo del Sassuolo.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Baschirotto contro Lukaku – ph Coribello/Salentosport)