LECCE – Test con la Primavera a reti bianche. Arrivano altri due giovanissimi di belle speranze. Mancosu…

Test con la Primavera oggi per il Lecce al Via del Mare terminato a reti inviolate. La gara si è giocata su due tempi da mezzora ciascuno.

La prima squadra è scesa in campo con questa formazione: Bleve; Calabresi, Bjarnason, Monterisi (24′ pt Meccariello), Gallo; Helgason, Bjorkengren, Vulturar (24′ pt Paganini); Strefezza (22′ st Monterisi), Rodriguez, Listkowski.

La Primavera di Vito Grieco, invece, si è schierata così: Borbei; Lemmens, Nizet (11′ st Radicchio), Marti (20′ st Lippo), Ciucci (1′ st Dreier; Hasic, Salomaa (11′ st Scialanga), Mancarella (1′ st Vulturar); Back (11′ st Gallorini), Burnete, Milli. A disp. Bufano, Morelli, Luperto, Luciano, Russo, Moccia, Filippi Filippi.

Per la Primavera, il Lecce, oggi, ha chiuso altri due ingaggi: Eetu Mommo, dall’Ilves Tampere, esterno offensivo finlandese classe 2002, che ha già esordito anche in Under 21, e Joan Gonzales Carelles, centrocampista spagnolo 2002, ex Barcellona.

Intanto si apprende che Marco Mancosu è vicino al trasferimento alla Spal. Nei prossimi giorni dovrebbero essere effettuate le visite mediche.

(foto: Coribello-SalentoSport)