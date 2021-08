LECCE – Coda pronto al nuovo campionato: “Voglio fare meglio dell’anno scorso”

L’attaccante del Lecce Massimo Coda ha parlato poco fa in conferenza stampa pronunciandosi sull’inizio di stagione in maglia giallorossa.

Le prime parole sono state rivolte al precampionato: “Inizialmente ho sofferto i carichi di lavoro, ma ero tranquillo perché sapevo che era più avanti rispetto alle amichevoli in cui mi dovevo far trovare pronto e così è stato a Parma. Devo assimilare sempre più le tattiche di Baroni. Devo svariare un po’ di più per cercare di far uscire il gioco così come far partire la prima pressione. In pratica il mister mi chiede di far girare la squadra”.

I nuovi compagni si sono subito integrati: “Strefezza ha parlato bene di me? Mi fa piacere. A Parma ha dimostrato voglia, si vede che farà al caso nostro, è frizzantino, salta l’uomo e lo vedo bene. Helgason è appena arrivato e ha un ottimo controllo di palla, è tutto da scoprire. Olivieri è uno che ci mette un po’ a entrare in forma, ma sarà devastante con la sua gamba e con il suo tiro. Blin poi è uno che corre tanto e si fa trovare sempre nella posizione giusta”.

Nuova stagione e promesse: “Non so se sono più agevolato con il 4-3-3. All’inizio non si è vista tanta differenza, c’è più dispendio energetico e sto andando forte. Spero di migliorare ancora quanto fatto nella passata stagione. Futuro? Ho un contratto fino al 2022, spero di parlarne quanto prima con la società per avere un contratto lungo e stare più libero mentalmente A me stesso prometto di impegnarmi sempre cercando di migliorare i miei numeri anche se è difficile””.

Sulla prossima avversaria, la prima della nuova Serie B: “La Cremonese è una squadra ben assemblata rispetto agli altri anni. Hanno più consapevolezza e saranno agguerriti. Vorranno partire forte e con lo stesso allenatore dell’anno scorso avranno dei benefici. Sarà una partita tosta a livello fisico”.