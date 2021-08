LECCE – Si lavora per l’esordio di Cremona. Test congiunto con la Primavera al Via del Mare

Seduta mattutina per il Lecce stamani all’Acaya. Mister Marco Baroni ha diviso la rosa in gruppi, facendo svolgere agli atleti lavoro fisico in palestra e tattico in campo. Tutti presenti ad eccezione di Mattia Felici che sta seguendo un programma di recupero personalizzato.

Domani pomeriggio la squadra si allenerà insieme alla Primavera al Via del Mare, con inizio fissato per le ore 17.30.

Per la partita di Cremona, non sarà certamente disponibile Pablo Rodriguez che deve ancora scontare due giornate di squalifica riferite allo scorso campionato, quando si fece espellere, dopo il triplice fischio per proteste, nella gara Lecce-Venezia, semifinale di ritorno playoff.

(foto: archivio, Us Lecce)