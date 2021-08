PROMOZIONE/B – Mercato: il punto su riconferme e nuovi arrivi per la stagione 2021-22

Il punto sul mercato, sulle riconferme e sui nuovi arrivi per il girone B (ancora da ufficializzare) di Promozione pugliese 2021-22.

AVETRANA

Confermato mister Enzo Franco sulla panchina biancorossa, il ds Cataldo Capuzzimati ha chiuso per la riconferma del difensore Giorgio Angelè, del centrocampista e capitano Stefano Gioia, dell’attaccante Lamine Sanyang e del difensore Matteo Trisciuzzi.

Ufficialità: Giorgio Angelè (d), Stefano Gioia (c), Lamine Sanyang (a), Matteo Trisciuzzi (d).

Allenatore: Enzo Franco (confermato)

—

BRILLA CAMPI

L’organigramma societario per la prossima stagione: presidente Riccardo Vinella, vice presidente Valter Brillantina, segretario Giuseppe Scarascia, direttore sportivo Andrea Sirsi, dirigenti Serena Brillantina, Marco Montinaro, Andrea Zonno, Alessandro Serio, Angelo Sirsi, Andrea Grasso. Lo staff tecnico: allenatore Antonio Patruno, vice allenatore Diego Musca, preparatore atletico Francesco Carbone, allenatore dei portieri Michele Innocente, fisioterapista Massimo Fiume, collaboratore Giordano Calabrese.

Ufficialità: Francesco Resinato (a), Danilo Pendinelli (p), Davide Caravaglio (c), Giuseppe De Ventura (c), Oscar Greco (a), Francesco Tamborrino (d), Vito Macchia (a), Samuele Spedicato (d), Marco Tondo (d), Alessio Iaia (d), Mattia Simeone (a), Matteo Frisenna (d), Lorenzo Lupo (c), Stefano Iaia (c), Stefano Marti (a), Vincenzo Carlà (a), Francesco Pastorelli (p), Matteo Napoli (p), Davide De Matteis (d), Luigi Cappello (a), Andrea Pagano (c),

Allenatore: Antonio Patruno (confermato)

—

NOVOLI

Ufficialità: Giovanni Marasco (c), Giovanni Quarta (c), Carlo Poleti (a), Lorenzo Franco (c), Pietro Gennari (a), Francesco Indirli (d), Alessandro Capone (d), Lorenzo Marzo (c), Salvatore Scarcella (a), Matteo Palazzo (a), Giordano Fasiello (d), Diego Maggio (p 2001), Paolo Leaci (c 2001), Francesco Fedele (a 2002), Giacomo Campilongo (a 2003), Federico Perrone (c 2004), Matteo Reho (p).

Allenatore: Graziano Tartaglia (nuovo)

—

MELENDUGNO

Effettuata l’iscrizione al campionato, è stato ufficializzato lo staff tecnico. Allenatore Davide Castrignanò, preparatore atletico prof. Francesco Colagiorgio, collaboratore tecnico Massimo Apollonio, preparatore dei portieri Francesco Longo. Lo staff dirigenziale: presidente Andrea Dima, tesoriere Massimo Leo, segretario Vito Pisanò, team manager Giancarlo Galati, consigliere Diego Durante, dirigente Andrea Piconese, direttore area tecnica Salvatore Taurino.

Ufficialità: –

Allenatore: Davide Castrignanò (confermato).

—

CITTÀ DI GALLIPOLI

Il gruppo giallorosso, agli ordini di mister Carrozza, si è radunato ieri al “Bianco” per dare il via alla preparazione pre-campionato.

Ufficialità: Simone Passaseo (p), Marco Greco (d), Giuseppe Sansò (c), Mattia Negro (a), Andrea Portaccio (c), Manuel Vergori (d).

Allenatore: Sandro Carrozza (nuovo).

—

LEVERANO

Work in progress

Ufficialità: –

Allenatore: –

—

TALSANO

Ufficialità: Marco Ciardo (d), Antonio De Comite (a), Matteo Notaristefano (p), Simone Di Pietro (c), Gennaro Baratto (c), Ivan Lecce (d),

Allenatore: Giacomo Pettinicchio (confermato)

—

TRICASE

Work in progress

Ufficialità: –

Allenatore: –

—

VEGLIE

È iniziata ieri la preparazione atletica della squadra in vista della stagione 2021/2022.

Ufficialità: Andrea Libertini (a), Dan Zahradden (c), Mario Lazoi (c), Manuel Petracca (c), Cristian Colapietro (p).

Allenatore: Roberto Calabrese (nuovo)

–

TAURISANO

Ufficializzato il nuovo staff dirigenziale dopo le dimissioni dell’ex presidente Luigino Preite: presidente Andrea De Benedictis, vice presidente Franco Zilli, segretario Ismaele Bartolomeo. Il nuovo staff tecnico sarà guidato da mister Carmine Bray, vice allenatore Vittorio Botrugno, preparatore atletico Adriano Trenta, preparatore dei portieri Andrea Sicuro, fisioterapisti Andrea Di Paola, Andrea Turco.

Ufficialità: Giacinto Gigante (d), Daniele Alessandrì (d), Diego De Giorgi (a 1993), Canio Potenza (p), Marco Torsello (c), Rocco Baglivo (p). G. De Icco (p), Andrea Ciurlia (d); Giorgio Di Seclì (d), Gaetano Mele (difensore), Lucio De Pascalis (d), Omar Preite (d), Fabio Carrara (d), Luigi Zilli (c), Riccardo Preite (c), I. Galati (c), A. Manganaro (c), M. De Marinis (c), Matteo Luca (a), N. Antonazzo (a), M. Manco (a), Salvatore Scarlino (a).

Allenatore: Carmine Bray (nuovo)

—

CAPO DI LEUCA

Ufficializzati sia il tecnico Daniele Corvaglia, sia il nuovo vice presidente Andrea Mariano, sia il ripescaggio in Promozione, il gruppo si è radunato ieri per la prima seduta di preparazione pre-campionato.

Allenatore: Daniele Corvaglia (nuovo)

Ufficialità: –

—

GALATINA

Ufficialità: Elia Gabrieli (a), Stefano De Razza (c), Marco Malerba (d), Alessio Aloisi (c)

Allenatore: Giuseppe Contaldo (nuovo)

—

SPARTAN LEGEND GINOSA

Ufficialità: Giovanni Basile (a), Herve Youmbi Fomo (a), Giovanni Giampietruzzi (p), Stefano Picarelli (c), Nicola Barratta (a), Carlo Giannetti (c), Stefano Costantino (a), Andrea Olindo (c), Morris Cellamare (a), Stefano Cifarelli (a), Francesco Mignogna (a), Michele Maggi (d), Vincenzo Cellamare (c).

Allenatore: Vito Passerelli

