VIRTUS FRANCAVILLA – Un’uscita, tre entrate e un’amichevole col Gallipoli in arrivo

Altri movimenti di mercato per la Virtus Francavilla che, domenica prossima, esordirà ufficialmente nella nuova stagione ospitando il Taranto in Coppa Italia di Serie C.

Nelle ultime ore, il club biancazzurro ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, di Nicola Ciccone al Legnago.

In entrata Elimelech Enyan a titolo definitivo, centrocampista italo-ghanese classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Chievo, e Tommaso Emanuele Nobile, portiere classe 1996, con un lungo curriculum tra i pro con le maglie di Alma Juventus Fano, Pro Vercelli (anche tre gettoni in B), Carpi e Sambenedettese.

Ultim’ora: ingaggiato a titolo definitivo anche Mirko Miceli, difensore calabrese classe 1991, proveniente dall’Avellino e con esperienze in Belgio e con le maglie di Alessandria, Carrarese, Vallee d’Aoste Saint Christophe, Olbia, Viterbese e Sambenedettese. In totale, oltre 290 presenze e 17 reti. .

Oggi, infine, alle ore 18, sul terreno del “Giovanni Paolo II”, allenamento congiunto e partitella amichevole contro il Gallipoli Football.

Ufficiali: Patierno (a. Svinc.), Perez (a. Arezzo), Carella (c. Conferma), Tchetchoua (c. Conferma), Milli (p. Lecce), Prezioso (c. Modena), Pierno (d. Lecce), Idda (d. Cosenza), Gianfreda (d. Lecce), Feltrin (d. Inter), Priore (a. Torino), Cassano (p. Milan), Enyan (c. svincolato), Nobile (p. Pro Vercelli)

(foto: archivio SalentoSport)