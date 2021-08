LECCE – Ufficiale, Riccardi saluta il gruppo: per lui c’è la Triestina

Un’altra uscita ufficiale in casa Lecce. La società, pochi istanti fa, ha comunicato di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Riccardi all’Us Triestina Calcio.

Friuliano di Monfalcone, classe 1996, Riccardi arrivò a Lecce nell’estate del 2017 dal Verona. In quella stagione, con Fabio Liverani allenatore, contribuì alla vittoria del campionato con 14 presenze e due reti (consecutive: ad Andria e in casa con la Casertana, nel giro di tre giorni, segnando il gol-partita a tre minuti dalla fine). In quella annata, giocò anche tre gare in Coppa Italia di Serie C.

Nella stagione successiva ebbe pochissimo spazio, collezionando solo due presenze nel campionato di Serie B vinto dai giallorossi. In massima serie ebbe la soddisfazione di esordire giocando una ventina di minuti nella gara interna col Sassuolo. A metà stagione, poi, si trasferì al Venezia. Nella scorsa annata, invece, ha vestito la casacca del Catanzaro.

