FEMMINILE – Lecce Women, Rizzon vestirà ancora il giallorosso. Parte ufficialmente la stagione 2021-22

Per il secondo anno di fila, il portiere Aurora Rizzon vestirà la casacca del Lecce Women. La classe 2004, nativa di Porto Torres, arriva nel Salento con la formula del prestito. Nello scorso anno, ha accumulato quattro presenze con le giallorosse in Serie C.

“Sono contenta di poter proseguire il percorso iniziato l’anno scorso con questo gruppo e con mister Andrea Panico, il preparatore dei portieri del Lecce – ha detto Rizzon -. Darò il massimo per migliorare i risultati raggiunti nella scorsa stagione e per crescere ancora sotto tutti i punti di vista. Ringrazio la mia famiglia e la società per aver creduto in me, farò il possibile per ripagare tutti con delle buone prestazione sul rettangolo di gioco”.

Per Vera Indino, allenatrice del Lecce Women “il ritorno di Aurora Rizzon dopo l’esperienza della scorsa stagione rappresenta la volontà comune di continuare a crescere insieme. Mister Panico ha spinto tanto per il ritorno di Aurora in giallorosso convinto delle sue potenzialità e sono certa che con il suo aiuto riuscirà a migliorare sempre di più. Confidiamo molto nel contributo di Oppelt e Rizzon”.

Intanto, dopo i test atletici effettuati nei giorni scorsi al campo Coni “Montefusco” di Lecce, oggi ha preso il via ufficialmente la stagione sportiva 2021-2022. Le giallorosse si alleneranno tutti i giorni presso il campo sportivo comunale di Castrignano dei Greci in vista dell’esordio in Coppa Italia previsto per il 12 settembre.

(foto: A. Rizzon, ph. Coribello-SalentoSport)