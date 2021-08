LECCE – Per Strefezza visite mediche a Cutrofiano. Listkowski si ferma. Primavera, il programma degli allenamenti

Il neo acquisto del Lecce, Gabriel Strefezza, è sbarcato nel Salento e, nel pomeriggio, ha sostenuto le visite mediche presso il centro BioLab di Cutrofiano. “Sono felice e pronto per questa nuova avventura”, ha dichiarato l’ex Spal che sarà presentato ufficialmente alla stampa domattina, alle 9.30, presso la sala stampa del Via del Mare.

Intanto, Marcin Listkowski, si è sottoposto, stamattina, a un esame ecografico presso il Chech-Up Centre di Cavallino che ha evidenziato un leggero edema interfasciale all’adduttore della coscia sinistra. Niente di preoccupante, ma il polacco dovrà stare a riposo per qualche giorno. Oggi l’esterno d’attacco ha, infatti, saltato la seduta mattutina, svolta sul terreno dell’Acaya, insieme a Felici, lavorando a parte. Domani pomeriggio, ultima seduta prima della partenza per Parma, dove, domenica alle 18, il Lecce affronterà la squadra gialloblù per il primo turno di Tim Cup. Arbitrerà Marco Serra di Torino.

Ufficializzata la numerazione delle maglie per la stagione in corso: 1 Bleve, 3 Vera, 4 Pisacane, 5 Lucioni, 6 Meccariello, 7 Paganini, 8 Mancosu, 9 Coda, 11 Olivieri, 12 Borbei, 13 Tuia, 14 Helgason, 15 Monterisi, 16 Bjarnason, 17 Gendrey, 18 Vulturar, 19 Listkowski, 20 Benzar, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Bjorkengren, 25 Gallo, 29 Blin, 33 Calabresi, 37 Majer, 42 Hjulmand, 45 Burnete, 75 Felici, 77 Milli, 99 Rodriguez. Strefezza non ha ancora comunicato il numero prescelto.

Per la Primavera, prelevato l’esterno sinistro di difesa Rob Nizet, belga con origini gambuane, classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht e poi passato al Norwich, con cui vanta una quarantina di presenze in Premier League 2 (e tre reti). Nizet si aggregherà al gruppo di Vito Grieco che è in ritiro a Cotronei, in Calabria, sino a lunedì prossimo. Domani, 14 agosto, i baby giallorossi si alleneranno con il Cotronei Caccurese alle ore 17; il 18 agosto, a Parabita, Lecce-Novoli; il 21 agosto, infine, Lecce-Virtus Matino.

(foto: G. Strefezza appena sbarcato a Bari – ph. Us Lecce)