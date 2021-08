SERIE D – Brindisi esulta: è ufficialmente ripescato! Effetto domino su Eccellenza e Promozione

La notizia, tanto attesa, è arrivata ieri. Il Brindisi Football Club è stato ufficialmente ripescato in Serie D, insieme al Vado. Niente ripescaggio per l’Alma Juventus Fano, decisione che, di conseguenza, favorisce il recupero in Serie C della Pistoiese.

Il ripescaggio del Brindisi produrrà effetto domino sugli organici di Eccellenza e Promozione pugliese. Nel massimo campionato dilettantistico pugliese dovrebbe essere ripescato il Canosa, prima delle non ammesse per esaurimento di posti. Erano, invece, già state ripescate, Borgorosso Molfetta e Virtus Mola.

In Promozione, poi, il ripescaggio toccherebbe al Capo di Leuca, prima delle non aventi diritto. Erano state già ripescate ufficialmente il Galatina e la Virtus San Ferdinando.

Con un prossimo comunicato, la Lnd Puglia ufficializzerà tali decisioni.