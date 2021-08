LECCE – Dalla Spal è in arrivo Gabriel Strefezza: la scheda dell’italo-brasiliano

Il Lecce ha praticamente chiuso l’ingaggio di un nuovo elemento. Si tratta del centrocampista italo-brasiliano Gabriel Strefezza, nativo di San Paolo del Brasile, classe 1997. Strefezza è un calciatore abbastanza versatile, in gradi di ricoprire più ruoli, tra centrocampo e attacco. Sinora ha giocato prevalentemente come interno destro, ma è in grado anche di agire come trequartista e come attaccante esterno.

Dopo la trafile nelle giovanili della Spal, con cui ha esordito anche in Serie B nel campionato 2016-17. Dopo una stagione in C con la Juve Stabia, è ritornato nel campionato cadetto con la Cremonese (2018-19, 23 presenze e un gol), per poi rivestire la casacca della Spal, con cui ha giocato sino alla scorsa stagione (totalizzando 29 presenze e quattro reti).

Strefezza arriverà a Lecce domani in mattinata per sottoporsi alle visite mediche di rito.

(foto: Strefezza, a destra, in contrasto su Henderson – ph. Coribello-SalentoSport)