BASKET A2/m – Nardò, il calendario ufficiale della stagione 2021-22: si parte da Roma

Ufficializzati i calendari di Serie A2 di basket. L’Andrea Pasca Nardò Basket è stata inserita nel girone Rosso insieme a Eurobasket Roma, Janu Basket Fabriano, Stella Azzurra Roma, Cestistica San Severo, Basket Scafati, Benedetto XIV Cento, Basket Ravenna Piero Manetti, Kleb Basket Ferrara, San Giobbe Basket Chiusi, Chieti Basket, Pallacanestro Forlì, Latina Basket, Scaligera Basket Verona.

Il calendario del Toro:

Giornata 1 (2 ottobre – 9 gennaio): Eurobasket Roma-Nardò

Giornata 2 (10 ottobre – 16 gennaio): Nardò-Cento

Giornata 3 (17 ottobre – 23 gennaio): Nardò-Scafati

Giornata 4 (23 ottobre – 30 gennaio): Ravenna-Nardò

Giornata 5 (31 ottobre – 6 febbraio): Nardò-Chieti

Giornata 6 (6 novembre – 13 febbraio): Verona-Nardò

Giornata 7 (14 novembre – 20 febbraio): Nardò-Fabriano

Giornata 8 (21 novembre – 27 febbraio): Stella Azzurra Roma-Nardò

Giornata 9 (28 novembre – 6 marzo): Nardò-Chiusi

Giornata 10 (5 dicembre – 20 marzo): Latina-Nardò

Giornata 11 (12 dicembre – 27 marzo): Nardò-Ferrara

Giornata 12 (19 dicembre – 3 aprile): Forlì-Nardò

Giornata 13 (2 gennaio – 10 aprile): Nardò-San Severo

Intanto, negli ultimi giorni, sono stati ufficiali il tecnici del settore giovanile: Michele Battistini si occuperà del lavoro tecnico e individuale; Massimo Dima, dello sviluppo dei vari gruppi di squadra; Gianluca Quarta, Goran Bjelic, Marco Gandini, Daniele Quilici lavoreranno, a turno, col settore giovanile. Per la prima squadra, confermato Antony Tyrtyshnik, playmaker classe 2002, 181 cm per 73 kg, anche per la prossima stagione, la quarta consecutiva. Il play ucraino, inoltre, troverà ulteriore spazio nel campionato giovanile e in C Silver.

(foto: archivio)