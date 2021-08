LECCE – Amichevole col Bitonto, cinquina dei giallorossi

Cinquina del Lecce al Bitonto, squadra militante nel girone H di Serie D, nell’allenamento congiunto di ieri al Via del Mare. Per i giallorossi sono andati a segno Coda e Lucioni, nel primo tempo; Helgason e Paganini (doppietta) nella ripresa.

Il Lecce si è schierato con Gabriel in porta; Gendrey, Tuia, Lucioni e Gallo in difesa; Hjulmand, Blin e Bjorkengren a metà campo; Listkowski, Coda e Olivieri in avanti.

Nel secondo tempo, squadra rivoluzionata con in campo Bleve, Calabresi, Bjarnason, Monterisi, Meccariello, Vera, Helgason, Vulturar, Majer, Rodriguez e Paganini.

Il Bitonto si è schierato con Lonoce (1′ st Manzi); Colella S. (1′ st Kanoutè), Lanzolla, Colella D. (1′ st Petta), Colaci; Manzo, Biason (1′ st D’Ancora); Rimoli (1′ st Triarico), Guadalupi (1′ st Montinaro), D’Anna (1′ st Taurino); Lattanzio (1′ st Santoro).

La squadra giallorossa si ritroverà stamani all’Acaya.

(foto: Paganini, autore di una doppietta – Coribello-SalentoSport)